Giochi matematici: l’istituto Iti-Itg di Vibo vola a Palermo per la fase nazionale

Anche quest’anno, come nella precedente edizione del 2023, l’Istituto Iti-Itg di Vibo Valentia sarà rappresentato alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Sono infatti ben tre gli alunni che hanno conquistato il diritto di partecipare all’ultima fase della competizione che si terrà il 19 maggio 2024 in quel di Palermo. Nell’ambito delle iniziative extra-curricolari che la scuola porta da sempre avanti per proporre ai suoi ragazzi un’offerta formativa di qualità e altresì diversificata, i docenti del Dipartimento di Matematica, con il pieno consenso della dirigente scolastica, prof.ssa Mariagrazia Gramendola, hanno deliberato, anche per l’anno in corso, la partecipazione alla manifestazione organizzata dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica “Alfredo Guido”. In una fase storica come quella attuale in cui è generalizzata la tendenza a valorizzare le materie Stem, ma è altresì diffusa l’opinione che la matematica sia una disciplina per pochi, l’Istituto Iti-Itg cerca di far appassionare e crescere gli alunni, anche con attività ludiche come lo sono, in fondo, i Giochi Matematici. Dopo le prime due fasi d’istituto, svolte nei mesi di novembre e dicembre, che hanno visto la partecipazione di circa 90 ragazzi delle classi prime, seconde e terze, si è giunti alla terza fase, decisiva per l’accesso alla finale di Palermo. Una fase provinciale che, per tutte le nove categorie, si è svolta nella giornata del 9 marzo presso l’Ic Murmura, che ha ospitato, eccezionalmente, anche diverse scuole della provincia di Cosenza. Una giornata che bambini e ragazzi hanno saputo onorare nel migliore dei modi, dimostrando grande concentrazione ma al tempo stesso la leggerezza d’animo necessaria quando si affronta una qualsiasi competizione. Per ciascuna delle tre categorie riservate alle scuole secondarie di II grado, l’Iti-Itg è riuscito a piazzare tre alunni sul gradino più alto del podio. Per la categoria S4, prime classi della secondaria di II grado, il primo posto è stato ad appannaggio di Francesco Mercuri, seguito in seconda e terza posizione dagli alunni Cristian Gentile e Pasquale Valentino, sempre dell’Iti-Itg di Vibo Valentia. Per la categoria S5, seconde classi della secondaria di II grado, il gradino più alto è stato conquistato da Antonio Cutuli dell’Iti-Itg, che per il secondo anno consecutivo acquisisce il diritto di partecipare alla finale nazionale, confermando le sue brillanti doti logico-matematiche. Infine, per la categoria S6, terze classi della secondaria di II grado, primo, secondo e terzo posto rispettivamente per Giuseppe Prestia Lamberti, Michele Piperno e Antonio La Bella. Francesco Mercuri, Antonio Cutuli e Giuseppe Prestia Lamberti il 19 maggio saranno quindi a Palermo a rappresentare l’Istituto ITI-ITG di Vibo Valentia nella gara nazionale.

