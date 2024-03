Eccellenze scolastiche: la Regione premia gli studenti dell’Iis, Itg e Iti di Vibo

Nella sala delle conferenze della Cittadella regionale di Catanzaro si è tenuta la premiazione delle eccellenze scolastiche calabresi. La premiazione è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, della vicepresidente Giusy Princi, nonché del direttore dell’Usr Calabria Antonella Iunti. Gli alunni dell’indirizzo Chimico dell’Iis, Itg, Iti di Vibo Valentia sono stati premiati tra le eccellenze calabresi con un viaggio formativo a Bruxelles che si terrà dal 3 al 5 aprile. Gli allievi del corso di Chimica, Materiali e Biotecnologie si sono distinti per essere risultati vincitori regionali di “A Scuola di Open coesione”, un percorso di monitoraggio civico di indubbia valenza formativa e culturale. La cerimonia ha visto protagonisti 50 studenti calabresi che si sono distinti per merito tra tutte le scuole della regione, tra cui i ragazzi del “Green Team” Asoc dell’Iis, Itg e Iti di Vibo Valentia, che si è classificato al primo posto in Calabria nell’edizione 2022-23. Dopo l’esecuzione dal vivo dell’inno nazionale e l’inno europeo, il presidente Occhiuto ha dato inizio ai lavori, sottolineando l’importanza dell’Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, economiche e culturali del nostro territorio, nonchè l’importanza dei viaggi di interscambio e in particolare quello che i giovani premiati faranno a Bruxelles.

Il presidente ha ribadito che la Calabria è orgogliosa delle sue eccellenze scolastiche ma ha ricordato che a questo onore consegue una responsabilità: infatti è “importante avere un feedback dell’esperienza vissuta da parte degli alunni partecipanti al progetto al fine di suggerire proposte per gli investimenti futuri. E’ seguito l’intervento della vicepresidente Giusy Princi, la quale ha incoraggiato i giovani presenti ad inseguire la conoscenza quale strumento di libertà, ha dato delucidazioni sul programma del viaggio a Bruxelles e, per sottolinearne l’importanza, ha dato la parola ad una giovane ex studentessa che ha avuto l’opportunità di fare questa esperienza qualche anno fa e da essa ne ha tratto ispirazione per la scelta del suo futuro. Quella ragazza è oggi una eccellente professionista che ha scelto di ritornare a lavorare in Calabria. Ringraziamenti ufficiali sono stati espressi inoltre dal direttore dell’Usr Calabria Antonella Iunti, la quale ha sottolineato che il lavoro svolto apre nuovi orizzonti e prospettive culturali nella formazione dei giovani, quali cittadini attivi e protagonisti del progresso della loro regione e di tutta l’unione europea. Tra gli intervenuti anche l’assessore Gianluca Gallo, con delega all’Agricoltura, il quale ha ricordato che il vero patrimonio, la vera ricchezza di cui disponiamo non sta nelle cose materiali, bensì nei talenti delle nostre risorse umane. Quindi è intervenuto l’alunno dell’Iis Itg Iti di Vibo Valentia, Giuseppe Arena, portavoce del “Green Team” Asoc, il quale ha presentato il monitoraggio civico effettuato, riguardante la bonifica di ex discariche nella provincia di Vibo Valentia, ed ha espresso le proposte del team per una migliore gestione dei rifiuti in Calabria, ricevendo i complimenti del presidente Occhiuto.

