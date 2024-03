Vibo, la Provincia cerca locali da adibire ad aule scolastiche: emanato l’avviso pubblico

La sede della Provincia di Vibo Valentia

La Provincia di Vibo Valentia rende noto, attraverso l’emanazione di un avviso pubblico, l’avvio di un’indagine esplorativa volta ad acquisire la disponibilità di locali scolastici, di proprietà pubblica e privata, presenti sul territorio urbanizzato della Città di Vibo Valentia, idonei ad ospitare temporaneamente classi di scuole secondarie superiori. I locali scolastici – si specifica, tra l’altro, nell’avviso pubblico – dovranno possedere un insieme di requisiti specifici fra cui l’ubicazione nel territorio del Comune di Vibo Valentia e la conformità alle norme di legge. Dovranno essere, inoltre, liberi da vincoli di qualsiasi natura o specie, possedere una destinazione d’uso compatibile con l’uso scolastico e rispettare le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nel contempo, si chiede la disponibilità di: 24 ambienti didattici, di cui 20 da destinare ad aule e 4 a laboratori didattici; 4 locali da destinare ad uffici amministrativi. La superficie interna dev’essere idonea ad ospitare una popolazione scolastica di almeno 400 unità (incluso il personale docente e non docente), o comunque tale da accogliere un minimo di 20 classi di scuola secondaria superiore. L’altezza interna degli ambienti deve essere non inferiore a tre metri. I locali scolastici dovranno essere resi disponibili per almeno tre anni scolastici con riserva di concordare successivamente i termini contrattuali del rapporto. L’indicazione dettagliata dei requisiti è specificata nel bando e ogni ulteriore informazione verrà dunque pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nell’Area Albo online – sezione “Avvisi”. L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro il 12 aprile 2024 alle ore 13.

