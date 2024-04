San Gregorio, Affrontata da brividi a Mezzocasale: cade portantino – Video

Nessuna grave conseguenza né per il portatore della statua della Madonna né per la sacra effigie. Ecco le immagini diffuse dalla pagina social “Siamo San Gregorio”

Attimi di tensione ma nessuna grave conseguenza. A Mezzocasale, frazione di San Gregorio, un’Affrontata da brividi ma senza nessuna grave conseguenza. Proprio nella fase più delicata dell’attesissimo rito pasquale, ovvero dopo il momento il cui viene levato il velo del lutto alla Madonna Addolorata, uno dei portantini è caduto. Momenti concitati ma il provvidenziale intervento dei presenti ha evitato che la sacra effigie finisse rovinosamente a terra. La statua è stata prontamente rialzata senza aver subito alcun danno. Nessuna conseguenza anche per il portatino. Le immagini su quanto accaduto sono state diffuse sulla pagina social “Siamo San Gregorio”. Forti le emozioni della comunità racchiuse nel commento al filmato: «Con divina grazia, l’Addolorata segue Giovanni sulla Via del Sepolcro. L’apostolo la precede e vi giunge per primo e qui ammira la potenza di Cristo Risorto! Giovanni fa avanti ed indietro, annuncia, per ben tre volte, la resurrezione di Gesù a Maria SS. Ecco l’incontro, la Madre corre verso il Figlio. Il manto nero del lutto scompare e la Beata Vergine Maria, con vesti celestiali, contempla la vittoria della vita sulla morte; il trionfo del bene sul male: Gesù è Risorto! Questa è la nostra tradizionale “Affruntata”. Oggi, Anno Domini 2024, frazione di Mezzocasale. Oggi – a mio profondo sentire – abbiamo avuto un grande insegnamento: “In ogni momento noi ci troviamo esattamente dove dio vuole che siamo”».

LEGGI ANCHE: Fede e tradizioni, Dasà si prepara alla ‘Ncrinata: il saluto della Madonna al Cristo Risorto

L’Affruntata di Vibo: in migliaia per assistere al tradizionale incontro della Madonna con Gesù

Le Vare, a Vibo fiumi di fedeli per la tradizionale processione del Venerdì Santo