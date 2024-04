Esame per la patente di guida, a Vibo il maggior numero di bocciati in Calabria

Nel 2023, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 38,7% dei calabresi che ha sostenuto l’esame di teoria per l’ottenimento della patente B non ha superato il test, un dato leggermente inferiore alla media nazionale (39,9%). Tra le province, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra a Vibo Valentia con il 39,9% la provincia in Calabria con il più alto tasso di bocciati all’esame di teoria per l’ottenimento della patente di guida di tipo B. Seguono Cosenza (39,2%), Crotone (38,6%), Catanzaro (38,4%) e Reggio Calabria (38%). E’ quanto svelano i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove il 38,7% dei calabresi che ha sostenuto l’esame di teoria per l’ottenimento della patente B non ha superato il test, un dato leggermente inferiore alla media nazionale (39,9%). I dati si riferiscono al 2023. Cosa accadrebbe, inoltre, se gli automobilisti calabresi che hanno conseguito la patente B da oltre 5 anni ripetessero oggi l’esame di teoria? Secondo la simulazione condotta da AutoScout24 ed Egaf edizioni, insieme alle maggiori associazioni di autoscuole italiane Confarca e Unasca, solo l’11,8% dei calabresi supererebbe oggi l’esame a pieno titolo, il 13,9% tra i siciliani (la media nazionale è del 22,3%),un dato che evidenzia l’importanza di effettuare aggiornamenti costanti anche dopo aver conseguito la patente, viste le continue modifiche al codice della strada avvenute in questi anni.

Ma non si tratta di una bocciatura completa, dato che il campione di cittadini calabresi ha risposto in media correttamente a 14 domande su 20. Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su spie, segnaletica e velocità. Tra gli errori più comuni si segnalano i quiz su spie, segnaletica e velocità. Per la simulazione dell’esame di teoria sono stati coinvolti oltre 2.700 automobilisti che hanno ottenuto la patente B da oltre 5 anni, somministrando loro un test di 20 domande a quiz selezionate tra quelle convalidate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame (l’attuale test ufficiale prevede 30 domande). Per superare la simulazione, gli utenti non devono aver commesso più di 2 errori su 20 domande (10%), considerando lo stesso rapporto dell’esame ufficiale che prevede attualmente al massimo 3 errori per un quiz da 30 quesiti. Tra gli errori più comuni alla guida in sede di esame, al primo posto in assoluto si segnalano gli incroci (52% degli associati), seguiti da fermate di mezzi pubblici e rotonde che vanno a defluire il traffico dalla corsia principale (49%), e i parcheggi, in entrata e uscita (33%). Per quanto riguarda gli altri fattori che hanno un impatto sull’esito finale, come la dimensione della città e la difficoltà delle strade, considerando anche il traffico (per il 76% delle autoscuole), ma soprattutto l’ansia del candidato (94%) e l’atteggiamento dell’esaminatore sullo stress (89%)”.

LEGGI ANCHE: Polizia, nuova autovettura assegnata alla Questura di Vibo Valentia