Sandokan approda nel Vibonese, le riprese tra Tropea e Capo Vaticano con Can Yaman – Video

Sui social l'attore turco ha offerto un'anticipazione del set direttamente dalla spiaggia di Grotticelle. La serie televisiva andrà in onda prossimamente su Rai 1 e sarà distribuita in tutto il mondo

Anche le bellezze del Vibonese faranno da sfondo alle avventure di Sandokan nella nuova serie evento, che andrà in onda prossimamente su Rai 1 e le cui riprese sono in corso in Calabria. E che sfondo: in questi giorni il set si è infatti spostato a Tropea e Capo Vaticano, località di punta della Costa degli Dei. Gli scatti rubati da alcune scene si susseguono sui social: la barca della tigre della Malesia all’ombra della celebre Isola di Tropea, poi lo stesso protagonista fotografato sulla spiaggia di Grotticelle. Ed è proprio da questa ultima, meravigliosa, location che lo stesso Can Yaman, l’attore turco che interpreterà Sandokan, ha postato un video sul suo profilo Instagram.

Fisico da dio greco, muscoli in vista e capelli al vento, eccolo mentre a cavallo percorre l’intera baia in un baleno. «Sto scaldando la mia Stella agitata e dispettosa sul set prima che l’azione chiami», scrive Yaman a corredo del video. Sullo sfondo un paesaggio reso perfettamente selvaggio dalla macchia mediterranea, la sabbia fine e il mare caraibico della Costa degli dei su cui si staglia la caratteristica “punta” di Capo Vaticano. Un video che in pochi minuti ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, dando certamente risalto alla bellezza di questo territorio davanti agli occhi dei tanti fan che seguono da tutto il mondo l’attore turco.

La serie evento internazionale – adattamento della storica saga scritta da Emilio Salgari – è prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno della Calabria Film Commission. Andrà in onda prossimamente su Rai1 e sarà distribuita in tutto il mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. Tra gli attori impegnati sul set anche Alessandro Preziosi che presta il volto all’iconico Yanez de Gomera. Le riprese hanno avuto inizio ad aprile e hanno interessato anche la costa ionica calabrese, in particolare Le Castella, nel Crotonese. A Lamezia Terme invece, negli studios cinematografici allestiti nell’area industriale, il set che ricostruisce la colonia inglese di Labuan.