L’artista vibonese che produce gioielli con i fiori: la passione di Adriana a LaC Storie – Video

Adriana è una giovane di San Calogero, oggi ha 26 anni e nel 2020 ha scoperto un mondo che le ha cambiato la vita. Da allora realizza magnifici gioielli, utilizzando fiori raccolti in campagna. Dopo averli essiccati accuratamente, li inserisce in gioielli di varie forme, utilizzando la vetroresina, un materiale plastico composto da fibre di vetro rinforzate con resina termoindurente: il tutto per conservare nel tempo la bellezza dei fiori all’interno di medaglioni, orecchini e bracciali. La sua storia e la sua arte saranno al centro della puntata di LaC Storie in onda stasera alle ore 21 su LaC Tv e curata come di consueto dal videoreporter Saverio Caracciolo.

