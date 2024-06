Jonadi, al via il bando per la concessione di nuovi loculi cimiteriali

Il sindaco Signoretta: «Ennesima dimostrazione di come il Comune continui a operare con impegno e dedizione per soddisfare le esigenze dei cittadini»

Partito il bando per la concessione di loculi cimiteriali nel Comune di Jonadi. L’Amministrazione cittadina guidata dal sindaco Fabio Signoretta, al riguardo, informa che è stato pubblicato l’apposito avviso. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 30 luglio. Potranno presentare le loro richieste i cittadini maggiorenni, residenti o nati nel Comune di Jonadi. Ogni richiedente potrà ottenere una sola concessione per ogni nucleo familiare, per un massimo di due loculi.

Non possono partecipare al bando i soggetti già titolari di altre concessioni all’interno del cimitero comunale, o i cui componenti del nucleo familiare coabitante siano già titolari di altre concessioni all’interno dello stesso luogo di sepoltura. «L’avviso pubblico e il modulo di domanda – spiega al riguardo il sindaco Signoretta – sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito ufficiale del Comune di Jonadi. I loculi saranno realizzati a conclusione della procedura di manifestazioni di interesse.

Nell’occasione, voglio esprimere la mia soddisfazione per il lavoro svolto dal consigliere con delega alle aree cimiteriali Angelo Francesco Gentile e dall’Ufficio tecnico, che con impegno e dedizione hanno lavorato per soddisfare le richieste della popolazione, dimostrando ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione alle esigenze dei cittadini, in un periodo in cui tutti i Comuni hanno difficoltà a dare risposta in termini di spazi cimiteriali». Dal sindaco di Jonadi, infine, l’invito a tutti i cittadini interessati «a presentare la propria domanda entro i termini stabiliti».