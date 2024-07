Celebrazione di San Basilide: la Polizia penitenziaria di Vibo premia l’eccellenza e il talento

Un’effige del Santo patrono

La Polizia penitenziaria ha celebrato con grande partecipazione e orgoglio il patrono San Basilide, in una cerimonia che ha visto la presenza di dipendenti, familiari e autorità. Tra queste ultime spiccano il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco e il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Massimo Ghibaudo, che hanno consegnato alcuni degli attestati del prestigioso premio “Corigliano-Cinquegrana”. Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stato sicuramente la premiazione del giovane Giuseppe Conti, vincitore ad honorem del premio per la sua eccezionale promozione alla seconda elementare con il massimo dei voti. Tale riconoscimento è frutto di impegno, costanza e talento dimostrati dallo studente.

La cerimonia è iniziata con una solenne messa officiata dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea mons. Attilio Nostro, coadiuvato dai sacerdoti don Maurizio, don Pietro e dal responsabile della Caritas diacono Raffaele Cuppari. Un momento di preghiera e riflessione che ha reso ancora più significativo il giorno di festa per la Polizia penitenziaria. Il comandante Salvatore Conti e la direttrice Angela Marcello hanno concluso la cerimonia con toccanti discorsi, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dai dipendenti e l’impegno costante per la formazione e l’educazione dei giovani. I vincitori del premio “Corigliano-Cinquegrana” per le categorie 1, 2 e 3, premiati per i brillanti risultati scolastici conseguiti, sono stati Milena ed Alessandro Mangani e Tiziana De Marco, che ha ritirato il premio per conto del figlio. Una giornata di festa e di orgoglio per la Polizia penitenziaria, che ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel valorizzare il merito e il talento di chi fa parte della comunità.