Caldo e afa, i consigli dell’associazione vibonese Argo per proteggere gli animali: «Nemmeno 5 minuti chiusi in auto»

Il sodalizio elenca una serie di buone pratiche da seguire per tutelare il benessere dei 4 zampe e avvisa: «Una nostra scelta sbagliata per loro può rivelarsi fatale»

Nelle ultime settimane, le alte temperature e l’afa stanno caratterizzando anche le giornate estive dal Nord al Sud. Al fine di tutelare i propri animali d’affezione, l’associazione “Argo” attiva a Vibo Valentia ha lanciato un appello: «In questo periodo – sottolinea il sodalizio – è indispensabile seguire alcune regole base per preservare il benessere degli animali». “Argo” invita a:

non lasciare il cane e/o gatto in auto (nemmeno per 5 minuti)

non passeggiare nelle ore più calde

non creare troppo sbalzo termico (differenza temperatura) tra casa ed esterno

evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde.

I consigli dell’associazione

Il sodalizio aggiunge: «Una nostra scelta sbagliata potrebbe essere fatale per i nostri amici a 4 zampe». Da qui una lista di consigli da seguire:

Creare una zona ombreggiata e riparata (se vivono all’esterno)

Bagnare il cane durante la giornata (zampe, interno zampe, testa)

Lasciare a disposizione sempre acqua fresca

Bagnare il cibo con un po’ d’acqua

Lasciatelo riposare il più possibile

Passeggiate mattino presto e tarda sera

«Non tosare il cane. Il pelo lo aiuta a termo-regolizzarsi per questo bisogna affidarsi ad un toelettatore e ai suoi consigli». Inoltre «Se pensate il vostro cane abbia avuto un colpo di calore recatevi subito dal veterinario più vicino. la tempestività è un salva vita». Ma quali sono i sintomi del colpo di calore? «Respiro pesante, difficoltà a respirare, disidratazione, sete estrema, eccesso di salivazione, diarrea e/o vomito, letargia, debolezza, temperatura corporea superiore ai 39°, gengive e congiuntive agli occhi rosse, battito accelerato».

Per il primo soccorso, infine, il sodalizio fornisce alcuni utili consigli: «Spostate il cane in una zona fresca e bagnatelo con acqua fredda (no ghiacciata). Fatelo bere acqua prima temperatura ambiente e poi fresca in modo graduale e recatevi dal veterinario al più presto».