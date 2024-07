Serra San Bruno, la minoranza attacca l’amministrazione: «Dove sono finite le proposte per combattere il randagismo?»

Cani vaganti nel territorio di Serra San Bruno. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione “Per Serra insieme” che, intervenuto in una nota stampa spiega: «Non suonerà nuova ai serresi, l’affermazione “Allarme randagismo, mancano azioni risolutive”. La frase in questione veniva pronunciata, come d’altronde altre infinite iniziative proposte dall’attuale sindaco e dal suo movimento “Liberamente”, nel lontano 2018 allorquando, da minoranza in consiglio comunale, le soluzioni ai problemi venivano presentate come a portata di mano». A distanza di anni, e dopo gli esiti delle urne nel 2020, il fenomeno del randagismo continua a essere radicato nel comprensorio serrese, dimostrando «la totale incapacità amministrativa» del gruppo di maggioranza. Eppure, la presenza massiccia di randagi «può rappresentare un rischio per gli abitanti».

“Per Serra insieme” sottolinea: «A questo punto ci domandiamo: quali sono gli strumenti che sono stati adottati per contrastare il randagismo? Quali strategie in corso di adozione? Ci chiediamo, inoltre, a che punto è la realizzazione del canile sanitario? Perché non sono state adottate le soluzioni proposte in passato? Ma soprattutto dov’è finita “l‘importanza di una collaborazione sinergica con i volontari del luogo, che potrebbe portare occupazione e sviluppo per il paese”?».