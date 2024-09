Randagismo, conclusi i lavori al canile di Vibo: «L’Asp potrà riprendere accalappiamenti e sterilizzazioni»

Nuovo tassello nella lotta al randagismo. Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo con una nota stampa, annuncia: «L’amministrazione comunale è estremamente sensibile ad un fenomeno che merita massima attenzione, per molteplici ragioni, come quello del randagismo. È per questo che gli uffici hanno già inviato una nota all’Azienda sanitaria provinciale per comunicare la conclusione dei lavori al canile comunale sito in località Aeroporto, e dunque la possibilità di riprendere con le ordinarie attività di accalappiamento, vaccinazione e sterilizzazione dei randagi presenti sul nostro territorio».

Il primo cittadino tiene ad informare la cittadinanza su un tema assai sentito e su cui si è posata sin da subito l’attenzione dell’amministrazione. «A questo punto – evidenzia il sindaco – rientra tra le prerogative dell’Asp organizzare la ripresa del servizio nei tempi e nei modi ritenuti più congrui. Parallelamente, l’amministrazione ha avviato una seconda interlocuzione, sempre con l’Asp, per portare avanti la pratica relativa al canile sanitario provinciale, per il quale il Comune ha indicato alcuni locali. Ma su quest’ultimo punto – conclude il sindaco Romeo – potremo essere ancor più precisi in seguito ad alcuni passaggi formali che concretizzeremo a breve».