A Mesiano di Filandari successo per le Giornate estive promosse dalla parrocchia

Grandi apprezzamenti per le “Giornate estive Mesiano”, promosse nella frazione di Filandari dalla locale parrocchia “Santissima Maria della Neve” guidata da don Giuseppe Larosa. L’iniziativa – quest’anno dal significativo titolo “ViaVai. Mi indicherai il sentiero della vita” – ha preso il via lo scorso 14 luglio coinvolgendo educatori, animatori e decine di ragazzi, con tanto di familiari al seguito. Nei giorni a seguire, la predisposizione di una serie di laboratori con protagonisti i più piccoli e gli incontri degli animatori con l’associazione “Libera contro le mafie”, sul dovere della memoria e dell’impegno, e con il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, sull’importanza della cura dell’oratorio. Tra gli ospiti, anche i soci e alcuni “amici speciali” della sottosezione Unitalsi di Vibo Valentia. Nell’ambito dell’iniziativa, anche un ritiro spirituale sul tema del viaggio presso il santuario “Santissima Maria del Carmelo” di Monteporo.

Le GeM si sono concluse con la grande festa di ieri 21 luglio, alla presenza del sindaco di Filandari Rita Fuduli e di altri esponenti dell’amministrazione comunale. Ospite d’eccezione, il cantante americano di musica cristiana Niklass. “Le giornate estive di quest’anno – ha sottolineato nell’occasione il primo cittadino – rappresentano il viaggio, anzi un pellegrinaggio, che deve condurre ragazzi e ragazze a capire che nella vita siamo affiancati dalla presenza del Signore Gesù, il quale ci guida e ci indica il sentiero. Una strada, sette passi per compiere il cammino, un orizzonte e una missione che valgono per ciascuno di noi. Nella frenesia della vita, fra mille percorsi e distrazioni, nel nostro “ViaVai”, c’è dunque una meta per ciascuno di noi, affinché percorriamo la sua strada, consapevoli di non essere mai soli lungo il cammino”. La conclusione delle Gem è stata suggellata con una targa ricordo donata dall’amministrazione comunale al parroco e agli organizzatori e con un buffet, con tanto di taglio della torta, offerto ai presenti dalle famiglie dei ragazzi.