In spiaggia a Pizzo, turisti incantati dal mare e da tramonti mozzafiato: «Nulla da invidiare alle mete più richieste» – Video

Con il mese di agosto la bella stagione è entrata davvero nel vivo, i piccoli e i grandi centri calabresi si popolano di turisti nuovi o abituali, italiani e anche stranieri, di studenti e lavoratori fuorisede che tornano nella propria terra d’origine per vivere per qualche giorno, settimana o mese il meglio che la propria terra è capace di offrire. A cominciare dalle spiagge, prese letteralmente d’assalto nelle località ad alta vocazione turistica della costa tirrenica come Tropea, Capo Vaticano, Pizzo.

Che sia tra gli ombrelloni e le comodità di un lido o in spiaggia libera il comune denominatore è il relax, in famiglia, tra amici o con i rispettivi partner. È così anche lungo la splendida spiaggetta “La nave” di Pizzo, dove ci siamo recati per scoprire da vicino come procedono queste vacanze. «Io vengo dal Belgio ma la mia famiglia è originaria del Sud, mamma calabrese e papà siciliano – spiega una signora all’ombra del suo ombrellone -. Il mare poi qui è molto bello e pulito, specialmente a Pizzo. È un posto tranquillo e i tramonti sono mozzafiato». È rapito dalla bellezza della spiaggia di Pizzo anche un ragazzo sudamericano in vacanza con la sua famiglia: «È davvero bellissimo! Lo scorso anno siamo stati in Spagna e quest’anno volevamo visitare il sud Italia. Domani saremo a Tropea».

«Ritengo che la Calabria sia una regione stupenda e che andrebbe maggiormente valorizzata. Ci sono tanti posti in altre regioni d’Italia che sono davvero molto richiesti e che in realtà non hanno nulla a che vedere con i luoghi che in questi giorni stiamo conoscendo», commenta un ragazzo romano in vacanza con la sua compagna. C’è poi chi si reca a Pizzo spostandosi soltanto di qualche chilometro in cerca di un’area in cui l’acqua è più pulita: «Noi arriviamo da Vibo Marina – racconta una signora in compagnia del figlio – ma questa mattina l’acqua lì era sporca per poter fare il bagno, così abbiamo deciso di spostarci. Quantomeno siamo fortunati di poter scegliere tra spiagge bellissime».