A Paravati comunità in festa per la tre giorni in onore della Madonna degli Angeli

Tre giorni intensi, a Paravati, per la festa patronale dedicata a Maria Santissima degli Angeli. L’appuntamento è, da sempre, tra i più attesi dalla popolazione residente nel paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo. Forte la partecipazione alle celebrazioni religiose promosse dalla parrocchia guidata da don Antonio Pileggi, in particolare alla processione dell’antica statua della Vergine Maria con bambino per le vie principali del paese. Del resto, sul territorio la devozione verso la Madonna degli Angeli è grande, un sentimento che accomuna anche i tanti emigrati che annualmente scelgono di ritornare nel loro luogo di origine proprio in questo periodo estivo. Per quanto riguarda la parte prettamente civile, tuttavia, anche quest’anno la festa si è distinta per una serie di spettacoli musicali nel segno della nostalgia e del ritorno al passato.

Nell’occasione, ad aprire le “danze” è stata la locale “Kurra Band”. Tra i componenti del gruppo, i giovanissimi Giacomo e Antonio Currà, bravi vocalist e musicisti dimostratisi perfettamente a loro agio nelle rispettive vesti di batterista e organettista. La band, sull’apposito palco allestito dal comitato organizzatore in piazza Caduti di Nassiriya, ha proposto con successo un repertorio di brani che – arricchito da alcune composizioni inedite in italiano e in vernacolo a chiaro sfondo sociale – a partire dagli anni ’60 ha accompagnato gli spettatori fino alla conclusione dello scorso secolo. Il giorno dopo, il programma civile della festa patronale ha dato spazio allo Special party “Riviviamo gli anni ’90”, spettacolo di balli e musica particolarmente apprezzato dai più giovani. La serata conclusiva ha visto invece all’opera il noto gruppo di musica etnica i Parafonè, con il suo valido repertorio di canzoni che attingono al meglio della tradizione calabrese.