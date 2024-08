La musica che unisce Vibo Marina: successo per il concerto della giovane orchestra dell’Istituto Vespucci

Ieri sera la parrocchia di Vibo Marina ha dato vita a bell’evento grazie alla sinergia tra don Enzo Varone, la Pro Loco presieduta da Enzo De Maria, l’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina e l’amministrazione comunale di Vibo Valentia. La location ha visto un afflusso significativo di persone, pronte a vivere un’esperienza unica all’insegna della musica dal vivo.

La presentatrice Ilenia Iannello ha aperto la serata con una toccante riflessione sul legame tra musica e crescita personale, condividendo la sua esperienza di ex alunna della scuola Amerigo Vespucci. Ha sottolineato l’importanza della musica nel suo percorso, evidenziando come sia capace di insegnare il rispetto per i tempi altrui e come suonare insieme promuova l’armonia nella vita di comunità. «Il mio clarinetto – ha sottolineato la Iannello – mi ha insegnato a rispettare i tempi altrui, perché suonare insieme insegna a vivere insieme».

Il palco ha visto alternarsi i giovani talenti, attuali e passati dell’Istituto comprensivo, i quali hanno messo in evidenza non solo le loro capacità artistiche, ma anche un forte senso di appartenenza al territorio. La musica si è così trasformata in un veicolo di espressione e di impegno sociale, sottolineando l’anelito dei giovani a contribuire attivamente alla comunità in cui sono cresciuti.

Don Enzo Varone ha arricchito l’evento con un prezioso intervento, evidenziando che «la musica, come la vita e la giustizia, sono un dono che possiamo apprezzare solo se ci impegniamo insieme, manifestando così la carità». Parole che hanno tracciato un collegamento profondo tra l’arte musicale e i valori fondamentali della vita comunitaria, risuonando forte nel cuore del pubblico presente.

Tra gli artisti che si sono esibiti, hanno brillato i componenti della giovane orchestra della scuola Amerigo Vespucci, insieme ai solisti di talento: Laura Cataldo e Liliana Parisi al pianoforte, Francesco Gugliotta al sax, Giuseppe Gugliotta al basso e Luisa Grillone e Simone Gugliotta alla batteria. Hanno accompagnato le loro performance le voci di Beatrice Di Costa e Rosario Carbone, regalando al pubblico momenti di pura emozione musicale.

Ringraziamenti speciali da parte della Pro Loco di Vibo Marina sono stati poi rivolti al pubblico presente, il quale «ha contribuito in modo significativo al successo dell’evento. Questo riconoscimento – hanno fatto sapere dall’associazione – è un chiaro segno dell’importanza di iniziative che uniscono generazioni e favoriscono l’impegno dei giovani, creando un legame durevole con la comunità. La serata ha dimostrato che, attraverso la musica e la passione, è possibile costruire un futuro migliore, ricco di valori e di coesione».