Vibo Marina, l’Istituto Vespucci si apre al territorio e offre uno spettacolo estivo con l’orchestra giovanile della scuola

I trenta allievi musicisti si esibiranno in piazza Satriani il 12 agosto alle ore 22. L'evento rientra nel ricco programma per le festività della patrona Maria Santissima del Rosario di Pompei

Appuntamento a Vibo Marina per sera di lunedì 12 agosto alle ore 22 in piazza Satriani per lo spettacolo di “Estate in musica” offerto dagli splendidi ragazzi dell’Orchestra giovanile dell’Istituto A. Vespucci di Vibo Marina. «Una scuola d’innovazione e ricerca – hanno sottolineato dalla Pro Loco di Vibo Marina – che privilegia i principi e le relazioni, “per vivere, convivere, comprendere” che include anche un’interessante sezione ad indirizzo musicale, aperta al territorio, ove i ragazzi del progetto musicale si ritrovano ogni settimana per stare insieme e trascorrere diverse ore nell’accogliente e attrezzata sala prove o sul veliero didattico sequestrato alla criminalità organizzata. La scuola, sprona i pori allevi anche per aprirsi al territorio e partecipare a momenti significativi della vita culturale e sociale della cittadina, sino ad ottenere, nella loro semplicità, grandi riconoscimenti in ambito locale e nazionale per il messaggio giovane che riescono a trasmettere con la loro musica, la loro genuinità e testimonianza.

L’intento è quello di partecipare anche in estate alla vita del territorio, a renderlo più accogliente ; aggregare in un momento di sano svago cittadini ed ospiti con musica dal vivo; contribuire all’ educazione continua ed alla cittadinanza attiva, alla cultura dell’accoglienza ed integrazione, ai valori della giustizia e legalità, pace e solidarietà, in una realtà marittima-portuale sul Mediterraneo, anche posto di frontiera, tra le più significative in Calabria.

La serata è organizzata dall’Istituto comprensivo statale ”A. Vespucci” in collaborazione con la parrocchia e la Pro Loco di Vibo Marina e l’amministrazione comunale. «L’evento – hanno poi concluso dalla Pro Loco – è inserito nel ricco programma per le festività della patrona di Vibo Marina Maria SS del Rosario di Pompei. Con i trenta appassionati giovani musicisti dell’orchestra della scuola Vespucci ed i loro insegnanti, vi aspettiamo quindi lunedì 12 agosto 2024 ore 22 in piazza Satriani nello splendido paese-porto di Vibo Marina».