Rovinato dalla ‘ndrangheta e dimenticato dallo Stato: Raffaele Fazio chiude la rassegna Ti Porto un libro firmata dalla Pro Loco di Vibo Marina

La locandina dell’evento

Dopo i primi tre incontri con lo scrittore Santo Gioffrè, la scrittrice Michela Cimmino e le autrici Emilia Condarelli e Maria Antonietta Rositani, prosegue l’ottava edizione della rassegna Ti Porto un libro organizzata dalla Pro Loco di Vibo Marina aps, in collaborazione con l’Istituto A. Vespucci di Vibo Marina e la Libreria Cuori d’inchiostro di Vibo Valentia. Venerdì 30 agosto 2024 alle ore 21:30 presso il retro banchina Fiume si svolgerà la quarta e ultima serata di questa stagione che vedrà come ospite Raffaele Fazio, un artigiano la cui vita è stata completamente stravolta dall’incontro con la ‘ndrangheta.

Questo ultimo incontro, organizzato in collaborazione con Libera Calabria e con il Coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia, vuole far conoscere al pubblico presente una storia di coraggio e di denuncia troppo a lungo rimasta in sordina sulle cronache. L’ospite presenterà l’audiolibro Repetita, progetto a cura dell’attore Mariano Riccio su un testo di Aniello Nigro con la collaborazione di Tina Galano, ispirato alla sua drammatica vicenda. Raffaele Fazio, originario di Serrastretta, dopo essere emigrato in Piemonte ha avuto la sfortuna di incontrare la ’ndrangheta. Qui Raffaele respingerà i tentativi della malavita calabrese di infiltrarsi nella sua attività, subendo ritorsioni che lo porteranno a dover chiudere l’azienda. Dopo questo atto coraggioso, però, anziché ricevere aiuto, ha subìto conseguenze inaspettate che lo hanno portato a perdere tutto ciò che aveva costruito in anni di duro lavoro.

Oggi la sua vita è profondamente cambiata, anche per via di mancanze da parte delle istituzioni che lui ha più volte denunciato. La sua storia merita però di essere conosciuta, soprattutto affinché si possano gettare nuovi riflettori su questa triste vicenda. Dialogherà con l’ospite Marco Russo, volontario di Libera Vibo Valentia. All’incontro saranno presenti anche gli autori dell’audiolibro Aniello Nigro e Tina Galano, oltre a Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera Calabria. La Pro Loco di Vibo Marina, con il suo presidente e tutti i soci, esprime grande soddisfazione nel riproporre queste serate di promozione della lettura e nel poter offrire ancora una volta alla comunità di Vibo Marina (e non solo) importanti occasioni cultuali, come momenti di socialità e di riflessione su temi importanti come la lotta alla ’ndrangheta e l’educazione alla legalità.