Un affaccio sul porto, due rotonde e il completamento della bretella di Pizzo: la Proloco di Vibo Marina porta le sue proposte in Provincia

I rappresentanti dell'associazione Enzo De Maria e Rinaldo Zurzolo hanno incontrato il presidente L'Andolina e i tecnici dell'ente per valutare interventi che possano migliorare la viabilità in entrata e in uscita dalla frazione

La Pro Loco Aps di Vibo Marina, rappresentata da Enzo De Maria e Rinaldo Zurzolo, in un recente incontro con il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, ha discusso di sicurezza stradale delle arterie provinciali che collegano il centro, l’area industriale e il porto all’autostrada. Con l’obiettivo di «promuovere presso le istituzioni e gli enti competenti il territorio costiero, spesso non adeguatamente rappresentato», l’associazione ha reso noto quanto emerso dalla riunione tenutasi mercoledì. «Il confronto, con il contributo di tecnici della Provincia, si è concentrato sulla rete stradale provinciale che attraversa Vibo Marina-Bivona-Portosalvo e su cui gravitano due piani di emergenza: per l’afflusso verso la costa degli Dei, che registra il turismo più rilevante della Calabria, e per l’imbarco verso le Eolie. Indispensabile, inoltre, il collegamento al porto di Vibo Marina, che rimane l’infrastruttura polifunzionale più importante del territorio provinciale».

I rappresentanti della Pro Loco di Vibo Marina con il presidente della Provincia (al centro)

In particolare, «si è parlato di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza della Sp n. 95 ex strada statale n. 522 Pizzo-Vibo Marina-Tropea, i cui lavori sono già avviati e finanziati dalla Regione». La Pro Loco ha dunque «proposto, ove possibile, la realizzazione di un affaccio panoramico sul porto e di rendere più sicuri gli ingressi stradali di Vibo Marina, eventualmente con rotatorie funzionali: una all’ingresso nord, via Pizzo, e l’altra, ampia e funzionale, da creare all’ingresso sud, in zona ex-Cementificio». Incrocio, quest’ultimo «che rappresenta la principale via di accesso al porto e ai depositi costieri, attualmente molto trafficato, disordinato e pericoloso». Riguardo poi le iniziative a supporto delle aziende, la Pro Loco ha fatto sapere che con il presidente L’Andolina ed i tecnici si è discusso di «facilitare un collegamento stradale dagli stabilimenti del polo metalmeccanico (Protosalvo e Rombiolo) con lo scalo di Vibo Marina per l’imbarco dei macchinari destinati agli impianti oil&gas, ma anche dai cantieri nautici di Portosalvo per il trasporto senza difficoltà via strada di importanti imbarcazioni destinate al varo nel porto».

Si è discusso anche di un «collegamento più agevole di Vibo Marina con l’autostrada, evitando il rallentamento di Pizzo; quindi, del superamento delle problematiche e della ripresa dei lavori per il completamento della bretella stradale dalla stazione di Vibo-Pizzo alla strada provinciale n.5 per Sant’Onofrio-autostrada, dove sono in corso i carotaggi delle strutture. Questo raccordo – hanno inoltre aggiunto dalla Pro Loco nella nota – è molto utile e strategico come via di accesso per camion da e per il porto e i depositi costieri. Sono infatti centinaia al giorno i camion che transitano dai due depositi costieri da cui parte il carburante necessario a rifornire tutta la Calabria. Il presidente della Provincia – hanno poi concluso nel comunicato – ha considerato con attenzione le proposte avanzate, garantendo il suo costante impegno anche per il territorio costiero di Vibo Marina».