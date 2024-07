Nuova giunta, la Pro loco di Vibo Marina rinnova gli auguri al sindaco e insiste: «Vi sia attenzione verso la costa»

Nel giorno della presentazione della nuova Giunta Comunale, la Pro loco di Vibo Marina fa pervenire gli auguri di buon lavoro al sindaco Enzo Romeo, al Consiglio comunale e all’intero organo amministrativo del Comune di Vibo Valentia. Dopo aver sottolineato, in premessa, come l’impegno a cui è chiamata la nuova amministrazione non appare facile, in un territorio in continuo preoccupante spopolamento e in grave crisi sociale-culturale-economico-occupazionale, l’associazione evidenzia come occorra da subito dimostrare «discontinuità e cambiamento rispetto al passato con un nuovo modo di amministrare nel segno della trasparenza, condivisione, coesione e non discriminazione tra centro e periferie, che rappresentano per molti versi la parte più significativa della città».

«La grande comunità marittima-portuale-industriale-turistica di Vibo Marina – rimarca ancora la Pro Loco – per la cui valenza e dimensione sarebbe stato opportuno un vicesindaco e un assessore con reali poteri decisionali che operassero sul luogo, rimane, come da più parti indicato, il punto di riferimento essenziale da cui ripartire per una ripresa economica e occupazionale dell’intero comprensorio comunale. Appare quanto mai opportuno, pertanto, che vi sia una costante attenzione verso la cittadina portuale e gli altri centri costieri per dare prestigio e decoro ad un luogo d’interesse nazionale-internazionale, colmando il deplorevole abbandono creatosi nel tempo e sanare la mancanza di servizi ed opere pubbliche essenziali che ne frenano lo sviluppo».

«La Pro loco di Vibo Marina APS ETS – viene evidenziato in conclusione – è disponibile come sempre al dialogo ed a collaborare in un rapporto con l’ente locale leale e costruttivo, trasparente e senza discriminazioni, secondo le nuove coordinate del codice del Terzo Settore, per una co-programmazione e co-progettazione che guardi al presente e al futuro dell’intera città».