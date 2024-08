Quasi uccisa dall’ex e bruciata viva, a Vibo Marina Maria Antonietta Rositani presenta “Io non muoio”

Locandina evento

La Pro Loco di Vibo Marina Aps continua a farsi portavoce di iniziative significative volte alla promozione delle bellezze del territorio e alla sensibilizzazione su tematiche di rilevanza sociale. In nuovo appuntamento della rassegna “Ti porto un libro”, giunta alla sua VIII edizione, si terrà venerdì 23 agosto 2024 alle ore 21:30 nel suggestivo retro banchina Fiume, nei pressi della Capitaneria di Porto. Dopo i primi due incontri con lo scrittore Santo Gioffrè e la scrittrice Michela Cimmino, il programma prosegue con la presentazione del libro “Io non muoio”, un potente racconto di resilienza e lotta, scritto da Emilia Condarelli e Maria Antonietta Rositani.

Quest’ultima, protagonista di una drammatica vicenda personale, ha vissuto una terribile esperienza di femminicidio nel 2019, quando il suo ex marito le ha dato fuoco, lasciandola con ustioni sul 50% del corpo. Dopo un lungo percorso di riabilitazione e oltre venti mesi in ospedale, Maria Antonietta è riuscita a rinascere, diventando oggi un simbolo di speranza e forza contro la violenza di genere. L’incontro si preannuncia non solo come un momento di confronto con la realtà, ma anche come un’opportunità per riflettere sulla cultura del rispetto e sulla necessità di combattere ogni forma di violenza. A mediare il dialogo tra le autrici sarà Maria Joel Conocchiella, giovane attivista e referente del coordinamento provinciale di Libera Vibo Valentia. Con la sua passione per la legalità e i diritti, Conocchiella porterà una prospettiva fresca e coinvolgente alla discussione.

La Pro Loco di Vibo Marina, esprime la propria soddisfazione nel «poter offrire un evento dal forte valore educativo. In un contesto in cui le lotte per i diritti delle donne e la sensibilizzazione sulla violenza di genere sono sempre più attuali – ha fatto sapere l’associazione attraverso un comunicato stampa -, l’incontro rappresenta un’ottima occasione per coinvolgere la comunità e promuovere un cambiamento culturale. Durante la serata, grazie alla preziosa collaborazione della libreria “Cuori d’inchiostro” di Vibo Valentia, i partecipanti avranno la possibilità di acquistare il libro direttamente sul posto, contribuendo così a sostenere la causa e diffondere il messaggio di speranza racchiuso tra le pagine».