Nuovo cinema Paradiso fa il pieno a Bivona: un successo per la rassegna Ti porto al cinema della Pro Loco di Vibo Marina

Gli appuntamenti dell'associazione per le comunità costiere proseguono con Ti porto un libro, Bivona beach Festival e la tanto attesa Festa degli emigranti

La proiezione del film Nuovo cinema Paradiso a Bivona ha chiuso in bellezza la IV edizione della rassegna cinematografica Ti porto al cinema, organizzata dalla Pro Loco di Vibo Marina. «Il film di Giuseppe Tornatore – hanno fatto sapere gli organizzatori – ha incantato il pubblico, regalando emozioni e riflessioni. La pellicola, un classico del cinema italiano, ha dimostrato ancora una volta il potere unificante del cinema». Come sottolineato da Ilenia Iannello, socia della Pro Loco: «Il cinema unisce e l’evento Pro Loco targato Ti porto al cinema ha visibilmente unito».

Un momento della serata a Bivona

La rassegna, che ha toccato diverse località costiere, «ha riscosso un grandissimo successo, grazie anche alla collaborazione con l’Istituto Amerigo Vespucci, il Comitato Insieme per Porto Salvo e la parrocchia di San Pietro in Bivona. Il pubblico – prosegue la nota della Pro Loco di Vibo Marina – ha apprezzato la scelta dei film, che ha saputo coniugare intrattenimento e riflessione. Nuovo cinema Paradiso, in particolare, ha toccato corde profonde, suscitando emozioni e ricordi».

L’estate, dunque, continua a essere ricca di appuntamenti per le comunità costiere. «Dopo il successo della rassegna cinematografica, sono in programma numerosi eventi, tra cui Ti porto un libro, Bivona beach Festival e Festa degli emigranti. Il successo della rassegna è stato possibile grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco di Vibo Marina – si conclude poi la nota -, che hanno lavorato con passione per offrire alla comunità un’esperienza indimenticabile».