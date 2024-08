San Giovanni di Mileto, boom di presenze alla Sagra Paesana – FOTO

Foto Luca Dimasi

Boom di presenze alla 20esima edizione della Sagra Paesana di San Giovanni, frazione del Comune di Mileto. In occasione del tradizionale appuntamento culinario di mezza estate sono stati serviti ben 1600 vassoi, con un incremento di circa un terzo rispetto al passato. Un dato che la dice lunga sulla buona risuscita di una manifestazione che ha visto impegnato all’unisono tutto il paese, in primis l’attivo parroco don Agostino Pugliese, affiancato dal gruppo di volontari del comitato festa patronale di San Rocco. Tra questi, molti giovani e alcuni esperti chef che operano in vari villaggi della costa vibonese, a ulteriore garanzia della bontà dei pasti serviti e delle materie prime utilizzate nell’occasione.

La Sagra Paesana di San Giovanni, vero e proprio festival della cucina calabrese, ha rappresentato, a conti fatti, l’occasione privilegiata per gustare le prelibatezze e gli antichi sapori del luogo, tra cui le caratteristiche fileja fatte a mano dalle locali massaie e servite con i ceci. Il resto del ricco menù ha previsto, nello specifico, salsiccia con pipi e patati della nonna, formaggio casareccio, capicollo paesano, soppressata locale, bruschetta ca’ ‘nduja, vino del prete, “nocciolina americana”, dolcetti tipici, amaro del capo, anguria e sangria. Particolarmente apprezzato dai presenti (tra cui molti turisti in vacanza in Calabria) è stato poi il fatto che anche quest’anno il cibo è stato regolarmente servito a tavola dai volontari. A fungere da classica ciliegina sulla torta, infine, il costo del vassoio a soli 10 euro. Un dettaglio non da poco, che a conti fatti di questi tempi non guasta. Forti del successo ottenuto quest’anno, don Pugliese e gli altri componenti del comitato festa San Rocco pongono già l’attenzione all’edizione 2025 della Sagra Paesana, pronti a riproporla con ancor più vigore e ricchezza di contenuti.