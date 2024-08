Mileto, nel parco Nicholas Green lo spettacolo Mio Sud di Paolo Cutuli

Sarà l’attore e regista vibonese Paolo Cutuli, fine ricercatore di consonanze culturali in una trasversale di epoche e popoli diversi, il protagonista della seconda edizione della Giornata dell’emigrante in programma oggi 21 agosto a Mileto. A fungere da splendida location dell’evento culturale sarà l’anfiteatro del parco urbano Nicholas Green. Lo spettacolo teatrale inizierà alle 22, preceduto da una mostra di pittura di artisti locali, curata dal maestro Mimmo Corrado, e da un successivo momento di letture e dibattito sul tema dell’emigrazione.

Nell’occasione l’attore Paolo Cutuli (voce e regia) si ritroverà al suo fianco l’altrettanto brava soprano Rosaria Fabiana Angotti (canto, chitarra e tastiera), artista eclettica e raffinata interprete di musica da camera e di opere del ‘700 e ‘800, da sempre affascinata dalle contaminazioni che coinvolgono la contemporaneità e la tradizione popolare. I due poliedrici protagonisti della serata si cimenteranno in un reading letterario performativo di autori del Meridione italiano, opera privilegiata per mettere al centro dell’attenzione il tema del sud della penisola, con tutte le contraddizioni, le battaglie e le bellezze che lo contraddistinguono.

La Giornata dell’emigrante sarà organizzata anche in questa seconda edizione dall’associazione “Sei di Mileto se… Ricordi” presieduta da Riccardo Corrado, con il contributo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Per Cutuli lo spettacolo di questa sera rappresenterà una sorta di ritorno a casa, essendo nato nella vicina Jonadi, da madre originaria proprio della cittadina normanna.