Mare senza limiti, a Capo Vaticano l’Unitalsi Vibo organizza una vacanza speciale per persone speciali

Il gruppo sarà ospite dell'hotel club Torre Marino dove dal 25 al 31 agosto sono previsti laboratori, giochi e tanto divertimento per chi a causa della propria disabilità di solito non può godersi una vera vacanza

Locandina dell’evento

La sottosezione Unitalsi di Vibo Valentia si prepara a dare il via alla sua prima vacanza estiva per persone disabili, dal titolo simbolico “A…mare senza limiti!”. La settimana, che si svolgerà dal 25 al 31 agosto, promette di essere un’occasione unica di relax, divertimento e condivisione per tanti amici speciali, accompagnati dai volontari dell’associazione. La tanto attesa vacanza estiva è stata resa possibile grazie alla generosa disponibilità di Maurizio e Michele, titolari dell’hotel Club Torre Marino a Capo Vaticano. La presidente dell’associazione, Rosa De Caria, ha espresso in un comunicato la sua profonda gratitudine ai proprietari della struttura e a tutti coloro che, con il loro supporto, hanno contribuito a realizzare questo importante progetto.

«Con poco – ha affermato la presidente -, stiamo riuscendo a regalare una settimana di totale relax e divertimento ai nostri amici speciali»,sottolineando come «l’amore e l’amare possano abbattere ogni genere di limite». Durante questa settimana «i partecipanti – ha specificato la presidente – avranno l’opportunità di usufruire di una serie di attività ricreative, laboratori, giochi, momenti di preghiera e spettacoli serali, nei quali i “nostri amici” saranno i protagonisti. Non mancheranno ospiti speciali, tra cui gruppi musicali e influencer, che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più vivace e coinvolgente».

Negli ultimi anni, l’Unitalsi-sottosezione Vibo Valentia ha intensificato il suo impegno nel promuovere iniziative innovative, volte a stimolare la creatività e la crescita di persone fragili, sempre più spesso protagoniste di attività formative e sociali. La sensibilità e disponibilità di tanti volontari e degli artisti coinvolti rappresentano un’importante opportunità per i ragazzi di aprirsi a nuove esperienze, consolidando legami e costruendo ricordi indimenticabili.