Vibo, l’Associazione comunità sociali e sportive mette radici. Maria Concetta Arango eletta presidente

È stata costituita a Vibo Valentia una sezione provinciale dell’Associazione nazionale comunità sociali e sportive. Nei giorni scorsi, infatti, alla presenza del commissario Francesco Bagnariol e del sub commissario Giampiero Richezza, facenti parte dell’l’ANCoS nazionale di Roma e dei membri dell’Associazione Confartigianato di Vibo Valentia, quali il vice-presidente Filippo Mangone e il segretario Nicola Raffaele, si è riunita l’assemblea dei soci ANCoS -che all’unanimità dei presenti ha eletto presidente dell’associazione per la provincia di Vibo Valentia. La scelta è ricaduta su Maria Concetta Arango, professionista già impegnata nel sociale. A ricoprire il ruolo di vice-presidente, Caterina Lo Preiato, dipendente comunale, mentre quello di segretario Nicola Raffaele, esperto e organizzatore di vari eventi e convegni nel sociale e nell’Istruzione, rivolti alle categorie più deboli.

Come spiegato dal segretario Raffaele, l’ANCoS è un ente nazionale con finalità assistenziali, che opera in rete con la Confartigianato occupandosi di inclusione, solidarietà, di sport e progettualità, promuovendo iniziative di carattere sociale a livello nazionale ed internazionale per il terzo Settore. Infatti, l’azione del sodalizio mira sia ad elevare la qualità della vita del singolo, attraverso la promozione di attività ludiche e ricreative nonché progetti di prevenzione e sensibilizzazione. Al contempo si punta a favorire la socializzazione di chi vive da solo, aiutando concretamente quanti si trovano in situazioni di disagio (anziani, disabili, immigrati, categorie svantaggiate), sostenendo l’interazione sociale delle fasce più deboli all’interno delle comunità di appartenenza e promuovendo i valori solidaristici e sociali dell’attività di volontariato.

il presidente, il vice presidente ed il segretario neo eletti hanno ringraziato l’assemblea per la fiducia riposta assicurando massimo impegno nell’intraprendere i percorsi necessari affinché si possano realizzare progetti per ridurre ogni forma di diseguaglianza e di discriminazione nell’accesso ai diritti fondamentali della persona.