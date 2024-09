Parco delle Serre, 9 Comuni entreranno a far parte della riserva. Grillo: «Giornata storica»

«Giornata storica per il nostro Parco, ben 9 Comuni entreranno a far parte della riserva naturale, un fenomeno in controtendenza con un passato che vedeva il Parco come un ente statico e privo di programmazione». È soddisfatto il commissario del Parco naturale regionale delle Serre Alfonso Grillo, al termine della riunione della comunità del Parco, alla presenza dei 26 sindaci dei Comuni della riserva naturale e delle tre province Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia. Grillo rimarca: «Oggi possiamo dire, con un pizzico di orgoglio, che l’aver integrato la missione di tutela, allo sviluppo e la fruibilità turistica ha pagato e le comunità hanno ben compreso che attraverso l’Ente parco è possibile slegare l’entroterra della Calabria dall’isolamento diventando in maniera organica proposta credibile e di successo per destagionalizzare il turismo».

L’elezione degli organi della Comunità del Parco

L’incontro ha avuto il suo momento culminante nell’elezione degli organi della Comunità del Parco delle Serre. A presiedere la seduta lo stesso Grillo affiancato dal direttore del Parco Francesco Pititto. È stato approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2023, dopo l’intervento del commissario finalizzato ad illustrare all’assemblea i risultati, raggiunti nei due anni di commissariamento, e gli obbiettivi futuri, mentre il direttore del parco ha relazionato in modo analitico dal punto di vista tecnico.

Altro importante punto all’ordine del giorno è stata l’approvazione, anche questa all’unanimità, del piano di acquisizione dei nuovi Comuni che hanno avanzato proposta di adesione al parco. Si tratta di Torre di Ruggiero, Vallelonga, San Nicola da Crissa, Capistrano, Soriano Calabro, Caulonia, Pazzano, San Pietro di Caridà e Dinami (due in preadesione).

Infine, dopo la costituzione del seggio elettorale, si è passati alle elezioni del presidente e del vice presidente della comunità del Parco, in linea con ciò che prevede la nuova legge regionale a votazione segreta. Sono stati eletti: presidente, il sindaco di Sorianello Sergio Cannatelli e vicepresidente, il delegato del Comune di Cardinale Elisabetta Pelaggi. «Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto – ha dichiarato la vice presidente – e soprattutto sono lieta di poter dare il mio contributo agli importanti lavori e progetti che sono previsti per il Parco delle Serre. Sicura che si potrà lavorare in collaborazione e sinergia con i Sindaci dei diversi comuni facenti parte del Parco delle Serre, con lo scopo di migliorare e rafforzare il nostro territorio, sia dal punto di vista naturalistico che economico».

«Ringrazio preliminarmente i colleghi sindaci che hanno risposto la loro fiducia nella mia persona – sono state le prime parole del neo eletto presidente della Comunità del Parco, Sergio Cannatelli – La mia è stata una candidatura nata a servizio della Comunità ed assumerò il ruolo di Presidente con grande responsabilità, con spirito di sacrificio e di leale collaborazione con tutti i sindaci e soprattutto con il commissario del Parco Alfonso Grillo e con il direttore Francesco Pititto. Colgo l’occasione per ringraziare entrambi per il lavoro che stanno portando avanti con grande competenza e professionalità».

«Sotto la guida del commissario Grillo – ha aggiunto Sergio Cannatelli – il Parco è divenuto punto di riferimento per tutti i Comuni che ne fanno parte e non solo. Tante sono le iniziative promosse e tante altre in cantiere con lo scopo di valorizzare certamente le aree protette, le biodiversità, le tipicità del nostro territorio, e conseguentemente i nostri beni ambientali, paesaggistici e culturali. Oggi finalmente, con la mia elezione e con l’elezione della vicepresidente, nella persona del presidente del Consiglio del Comune di Cardinale, Elisabetta Pelaggi, la Comunità del Parco riparte secondo i compiti e le funzioni assegnate dalla Legge Regionale. Lavoreremo a stretto contatto con il Commissario e saremo uno stimolo continuo a rendere ancora più efficace l’attività politica e amministrativa, per la verità già efficiente».

A trarre le conclusioni, il commissario Alfonso Grillo: «Faccio i miei auguri al neo eletto presidente della comunità Sergio Cannatelli, sono certo che lavorerà con abnegazione e impegno al fianco dei vertici del Parco per raggiungere ogni traguardo in prospettiva. Complimenti alla vice presidente Elisabetta Pelaggi, e infine i complimenti al sindaco di Spadola Cosimo Piromalli, sebbene il consenso ottenuto in assemblea non sia stato sufficiente per la sua elezione, è segno tangibile del suo impegno a favore del territorio che deve continuare».

I risultati delle votazioni hanno visto prevalere Cannatelli che ha ottenuto 15 voti, mentre Piromalli si è fermato a 13. Stessa votazione per la vice presidenza: Pelaggi 15 voti, Lampasi 13.