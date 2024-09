Pizzo, i gusti autentici del mare nello Show cooking dello chef Romano -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il pesce azzurro è stato il protagonista assoluto dell’evento culinario che si è svolto al Me Restaurant di Pizzo. La brigata di cucina capitanata dallo chef Giuseppe Romano ha dato vita a un menù a base di un prodotto che fino a poco tempo fa veniva considerato pesce povero ma che invece è ricco di proprietà nutritive.

L’azzurro di Calabria

Nel Vibonese l’evento conclusivo di un percorso che ha coinvolto la Costa Viola fino alla Costa degli dei con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’azzurro di Calabria. Soddisfatto il presidente del Flag dello Stretto Area Tirreno 2 Antonio Alvaro: «La nostra missione è quella di promuovere e valorizzare il pesce azzurro, perché fa bene alla salute e all’economia. Penso al settore della pesca che sta attraversando un periodo di crisi. Bene ha fatto l’assessore regionale Gianluca Gallo a promuovere queste iniziative», ha detto. «Uno degli obiettivi che ci prefiggiamo – ha poi aggiunto Alvaro – è quello di incentivare la pesca turismo, per consentire ai vacanzieri di pescare e consumare il pesce direttamente sulla barca e magari abbinarci un buon bicchiere di vino».



Un alimento che dunque fa bene all’economia, ma anche al cuore, come confermato dal dottor Vincenzo Montemutto, specialista in malattie cardiovascolari al’Asp di Reggio Calabria. «Assumere il pesce azzurro che contiene Omega 3, riduce la mortalità cardiovascolare del 30%, ma soprattutto riduce la morte improvvisa del 44%. Ecco perché – ha aggiunto lo specialista – ne consigliamo il consumo almeno tre volte alla settimana». Il medico ha quindi espresso gratitudine al Flag per avere avviato l’iniziativa di promozione e valorizzazione del pesce azzurro, «che può rappresentare, oltre che un volano per l’economia, anche uno strumento importante per la prevenzione delle malattie cardiovascolari». Allo Show cooking anche Vincenzo Pennestrì, presidente dell’Associazione gelatieri italiani e ambasciatore del gelato nel mondo che ha preparato una mousse alla bloody Mary con colatura di alici e cioccolato fondente e rosmarino.