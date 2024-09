Pizzo, l’area verde dedicata a San Francesco preda del degrado: «Oasi di socialità per gli anziani, ma ora è invivibile»

Il gruppo Adesione democratica denuncia lo stato d'abbandono in cui versa la piazzetta che affaccia su via Nazionale. Il referente De Caria: «Promesse non mantenute»

Restituire decoro e dignità a uno spazio verde invaso dalle sterpaglie. È quanto chiede, in un appello pubblico rivolto all’amministrazione comunale, il gruppo “Adesione democratica”, attraverso il responsabile politico Giuseppe De Caria. Oggetto d’attenzione è la piazzetta che ospita la statua di San Francesco di Paola, posta lungo via Nazionale, evidenziando e documentando lo stato di degrado in cui versa l’area: «L’erba è incolta e nella piazzetta c’è scarsa pulizia. Facciamo da tramite alle istanze della comunità – ha aggiunto De Caria – e in particolare delle persone anziane che frequentano abitualmente il luogo per trascorrere le ore in socialità».

Tutt’altro che velata, la critica alla gestione del sindaco Sergio Pititto: «Sono trascorsi due anni dall’entrata in carica della nuova amministrazione. Eppure, dei bagni chimici che avevano promesso in campagna elettorale non se ne intravede nemmeno l’ombra», rimarca De Caria che rincara la dose: «È veramente da irresponsabili che un luogo così bello, nel cuore di via Nazionale, un luogo di preghiera, ma anche di incontro per anziani e giovani venga tristemente trascurato e abbandonato». Quindi la richiesta di celere intervento indirizzata alla compagine amministrativa sia per «rendere vivibile e accogliente il sito, sia per dotarlo di due bagni chimici che possano essere utilizzati da cittadini e turisti».