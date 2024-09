Tropea, buona la prima per la manifestazione canora Uno Zecchino tutto d’Oro che scalda già i motori per il prossimo anno

Il teatro gremito

Il teatro del Porto turistico di Tropea ha fatto da cornice, nelle serate del 6 e del 7 settembre, ad una manifestazione canora dedicata ai più piccoli che ha raccolto l’entusiasmo del pubblico. Organizzato dall’associazione artistico-culturale Il giardino di Persefone, la kermesse con il patrocinio del Comune e della Lega Navale, ha dato modo a ben 17 giovani talenti locali di potersi esibire nell’interpretazione di un brano dello Zecchino d’Oro. I bambini, abilmente diretti dal maestro Vincenzo Laganà di Tropea con il supporto della maestra di canto e soprano Gemma Fazzari, hanno cantato con passione e bravura alcuni dei brani più emozionanti della storica trasmissione canora della Rai, regalando momenti indimenticabili a tutti i presenti. Tra le performance più applaudite, quella della giovane Delia Traclo’ proveniente da Bova Marina, che ha incantato il pubblico con la sua interpretazione del brano Numeri, che ha portato sul palco dello Zecchino d’Oro nel 2023.

La presentatrice Noemi Di Costa

La giuria, composta da dieci bambini, ha aggiunto un tocco di simpatia all’evento, esprimendo il proprio gradimento con le palette “smile”. Due vallette hanno affiancato la presentatrice d’eccezione Noemi Di Costa, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Le scuole di danza di Tropea, Kaosbalelt Loredana, Trecateromina80 Romina e Lipfe Style Francesca, hanno arricchito le due serate con coreografie che hanno fatto ballare e sognare il pubblico presente. Mesi di prove, tanta concentrazione e altrettanto divertimento hanno regalato al pubblico una manifestazione – il cui direttore artistico è stata Pasqualina Del Mastro – graditissima, per l’alto livello di professionalità espresso e per lo spazio, davvero unico, che è stato riservato ai giovani talenti che hanno preso parte a questa prima edizione di grande successo che già ha lasciato il posto ai lavori in corso per la prossima. Durante la manifestazione non competitiva, a tutti i piccoli talenti è stata assegnata una medaglia ricordo.

Un momento delle esibizioni con Gemma Fazzari

«È stata una bellissima esperienza vissuta con 17 super bambini – ha fatto sapere il maestro Vincenzo Laganà attraverso la sua pagina social -. Li abbiamo visti crescere da un punto di vista musicale e non. Abbiamo condiviso tanti momenti di grande solidarietà tra loro: hanno gioito ad ogni risultato positivo e hanno sofferto quando questi tardavano ad arrivare. Li abbiamo aiutati a migliorare nella vocalità, nell’espressione, nell’intonazione. Ma anche noi abbiamo appreso tantissimo da loro in termini di leggerezza, spontaneità, sincerità, lealtà. Valori che spesso noi adulti abbiamo smarrito. Sono state due serate intense e ricche di emozioni in cui, questi splendidi bambini, hanno ricevuto input forti che porteranno a lungo nella loro memoria».

Durante le prove dello spettacolo

Per il maestro Laganà, «in questo evento hanno vinto loro, i bambini, dimostrando di essere capaci di affrontare grandi sacrifici per raggiungere degli obiettivi, se opportunamente stimolati e guidati. Un ringraziamento speciale va alla bravissima ospite, Delia Traclò, già partecipante allo Zecchino d’Oro 2023, che ha impreziosito il nostro evento per le sue grandi doti canore e umane. Dopo il successo riscosso da “Uno Zecchino tutto d’oro a Tropea” è fortemente auspicabile che ci sia una seconda edizione nel 2025».