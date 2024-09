Vibo Marina e la Guardia di finanza: un legame lungo 50 anni che ha dato centralità al porto

Gli uomini delle fiamme gialle, con le loro famiglie, costituiscono ormai una delle componenti più numerose nel tessuto demografico della cittadina costiera. Alla Stazione navale GdF assegnato il “Premio Porto Santa Venere” in occasione del 50esimo anniversario della sua istituzione

Dai primi anni del dopoguerra, il distaccamento navale della Guardia di Finanza ha rappresentato una presenza costante nella cittadina portuale. Cinquanta anni fa Vibo Marina aveva ancora le dimensioni di un borgo marinaro, ma il porto, all’epoca considerato lo scalo marittimo più importante esistente tra Salerno e Messina, venne individuato come sede di un importante distaccamento della sezione navale delle Fiamme Gialle. Nel 1974 avviene una svolta importante: viene istituito un polo tecnico-logistico dotato anche di un bacino di alaggio.

La nascita del Roan

Negli anni successivi, la stazione navale ospiterà anche il R.O.A.N. (Reparto operativo aereo navale) che presto sarebbe diventato un presidio tra i più importanti d’Italia. Oggi da esso dipendono le sezioni operative di Corigliano, Crotone, Roccella Jonica, Reggio Calabria. Tale dispositivo, nel suo complesso, conta oltre 230 militari che garantiscono il funzionamento di una flotta di ben 26 unità navali. La sua competenza territoriale comprende l’intera fascia costiera calabrese, ben 800 km. di costa, assicurando la vigilanza marittima, il contrasto ai traffici illeciti e la polizia economico-finanziaria in mare.

Cinquant’anni di storia

La presenza degli uomini delle Fiamme Gialle e delle loro famiglie ha dato un importante contributo allo sviluppo demografico della cittadina costiera. Sono infatti molte le famiglie di finanzieri che si sono stabilmente stabilite a Vibo Marina, ormai presenti da diverse generazioni e gli appartenenti al Corpo sono ormai validamente inseriti nel tessuto demografico del centro portuale, assicurando la loro presenza nei vari settori della vita civile, portando con sé le esperienze delle varie regioni di provenienza e intessendo con la comunità locale le relazioni tipiche di una cittadina costiera aperta sul Mediterraneo.

In occasione dei suoi 50 anni di attività, la Stazione navale Gdf ha recentemente ricevuto il “Premio Porto Santa Venere” istituito dalla Pro Loco per aver, si legge nella motivazione «dato un contributo importante allo sviluppo del Porto e per i forti legami di amicizia che uniscono le Fiamme Gialle alla comunità di Vibo Marina».