A Jonadi giornata straordinaria di raccolta del sangue: tantissime le donazioni

Grande partecipazione alla giornata di donazione straordinaria del sangue organizzata dall’amministrazione comunale di Jonadi, in collaborazione con la sezione Avis di Mileto e l’Admo Calabria. Il momento di raccolta del sangue si è consumato presso il palazzo municipale di piazza Italia. Ad esso hanno aderito numerose persone, con un’affluenza che è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Da qui la soddisfazione del sindaco Fabio Signoretta, il quale nell’occasione ci ha tenuto anche «a ringraziare calorosamente tutti i cittadini che hanno risposto all’appello di solidarietà. Questa giornata – ha sottolineato – rappresenta una vittoria per la nostra comunità. La partecipazione massiccia è un segno tangibile del senso civico e della vicinanza di Jonadi verso chi ha bisogno. Voglio ringraziare personalmente ogni donatore, oltre a tutto il personale sanitario dell’Avis di Mileto e ai volontari dell’Admo Calabria, che hanno reso possibile questo momento di grande umanità. Durante la mattinata – ha aggiunto – numerosi cittadini del nostro comune e di quelli limitrofi si sono recati presso il municipio per donare il sangue, contribuendo così in modo concreto a fronteggiare la crescente necessità di scorte ematiche. Grazie all’impegno dell’Avis il processo di donazione si è svolto con efficienza e sicurezza, consentendo di raccogliere un numero significativo di sacche di sangue. Oltre a questo, voglio sottolineare anche l’importante lavoro di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo svolto nell’occasione dall’Admo».

Tra le persone che si sono registrate come potenziali donatrici, molti giovani e lo stesso sindaco Signoretta. Tra i presenti al momento di raccolta del sangue, anche l’assessore Valentina Fusca e il consigliere comunale Angelo Francesco Gentile, i quali a nome di tutta l’amministrazione comunale si sono detti orgogliosi «di aver potuto contribuire a questa importante causa». Gli stessi hanno nel contempo confermato l’intenzione del Comune di promuovere iniziative simili anche in futuro, in modo da far sì «che la solidarietà sia una parte integrante della nostra comunità, nella consapevolezza che ogni gesto, anche piccolo, può salvare vite umane».