Un sogno chiamato Zefira, la regina delle barche a vela al porto di Vibo Marina: lusso sfrenato e un albero in carbonio di 63 metri

Battente bandiera maltese, è unanimemente considerata una barca da sogno: elegante, sofisticata, impressionante il suo albero in carbonio, alto 63,5 metri. Si tratta di Zefira, da ieri ormeggiata nel porto di Vibo Marina, al pontile Marina Carmelo, è salpata in mattinata con rotta verso Genova.

Nello scalo vibonese aveva già fatto sosta nel 2020, quando era rimasta per poche ore attraccata alla banchina Bengasi per attività di bunkeraggio. Il superyacht, lungo 50 metri, è stato vincitore di prestigiosi riconoscimenti internazionali, come “Show boats Design Award 2011” e “World Superyachts Award” come miglior yacht a vela del mondo per il 2011. Costruita in Nuova Zelanda, ha uno scafo in alluminio e una trave con un raggio di circa dieci metri. Gli interni sono stati disegnati da Remi Tessier e possono ospitare otto ospiti in quattro cabine. L’imbarcazione ha un’estetica innovativa, che ha portato uno dei suoi progettisti ad affermare, non senza una punta di orgoglio: «Il mondo della vela si divide tra “prima di Zefira” e “dopo di Zefira”».

Zefira

Per gli appassionati di barche, si tratta di un’impagabile attrazione. Il mondo della vela è fatto di contatto diretto con gli elementi naturali, il mare e il vento, di ritmi lenti e di silenzi suggestivi. Tutta un’altra cosa rispetto ai megayacht a motore che, benché lussuosi e di proporzioni maestose, non emanano lo stesso fascino e non riescono a suscitare le emozioni di una barca a vela. In particolare quando non si tratta di una comune imbarcazione, ma di una star nel suo genere.

La barca era stata acquistata da Sergio Loro Piana, il re del cashmere, fratello del famoso stilista Pier Luigi Loro Piana. Dopo la sua morte, Zefira è attualmente utilizzata dalla moglie Luisa ,che condivideva con lui la passione per le barche a vela.