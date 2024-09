A Milano il maestro vibonese Alfredo Mazzotta vince il premio “Volti della Metropoli”

tAltro prestigioso risultato ottenuto dal maestro vibonese Alfredo Mazzotta. Nei giorni scorsi il rinomato scultore e pittore di Nao di Jonadi è stato insignito a Milano del premio “Volti della Metropoli”, per la sezione Arte. Insieme a lui, a vincere la quarta edizione della rassegna è stata gente del calibro del leggendario allenatore della nazionale di Basket Ettore Messina (sezione Sport) e dell’imprenditore e presidente del Torino Calcio Urbano Cairo (sezione editoria e informazione). La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Alessi di Palazzo Marino, alla presenza delle massime autorità del territorio.

La rassegna, giunta alla sua quarta edizione, è stata ideata dall’Osservatorio metropolitano meneghino e dall’Associazione regionale pugliesi con l’obiettivo di dare risalto a tutte quelle personalità che si sono distinte per il loro impegno nei vari ambiti della società nella “Grande Milano”. Al maestro Mazzotta e a tutti gli altri premiati, oltre a una pergamena celebrativa, è stato consegnata anche una riproduzione numerata di un’opera di Ibrahim Kodra, pittore albanese che è stato molto attivo in Italia, a Milano in particolare.

Tutti i premiati della rassegna “Volti della Metropoli”

Da tempo trapiantato in Lombardia, il valente artista di Nao di Ionadi ha completato gli studi presso l’Accademia di Brera. Nel 2001 è stato lui a realizzare il trofeo che la città di Novara ha deciso di consegnare annualmente a personalità della cultura, dello sport e dello spettacolo. Negli anni, questa sua creazione scultorea è stato assegnata a uomini e donne del calibro di: Dino Zoff, Mike Bongiorno, Sara Simeoni, Ottavio Missoni, Paola Cardullo, Novara Calcio, Bruno Gambarotta, Javier Zanetti, Irina Kirillova e Leo Lo Bianco.

Opere del maestro Mazzotta figurano, tra l’altro, in prestigiose collezioni sparse per il mondo. Tra le sue realizzazioni, nel 2008 le scenografie per lo spettacolo “Paroles Aux Femmes” – con protagonista l’attrice Aphrodite De Lorraine – proposte per il Theatre Francais de Milan presso il Teatro Litta di Milano. È del 2010, tra l’altro, il libro fotografico a lui dedicato da Aidan Cesira Photographer, dal significativo titolo “Alfredo Mazzotta l’Uomo, l’Artista, il Maestro”.

Alla base della motivazione che ha portato gli organizzatori ad assegnargli il premio “Volti della Metropoli 2024”, il fatto che l’artista vibonese è oggi «tra i più apprezzati della Permanente di Milano» e che sue opere «si trovano in importanti collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero». È lui, tra l’altro, l’autore della serigrafia appositamente realizzata per il prestigioso riconoscimento.