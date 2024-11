Un pezzo di Calabria a Milano: tra ricordi e nostalgia il raduno dei vibonesi nel capoluogo lombardo – FOTO

Una serata in cui vecchi compagni di scuola, amici di una vita e conoscenti si sono ritrovati rinsaldando il legame tra loro e quello con le proprie radici

È bastata una serata per far riaffiorare l’anima più autentica della comunità vibonese nel cuore pulsante di Milano. L’evento, che ha fatto vibrare le corde più profonde del cuore di ogni partecipante, ha trasformato un elegante locale del capoluogo lombardo in un angolo di Vibo Valentia.

In un’atmosfera dove i profumi del Sud hanno sfidato il frenetico ritmo milanese, vecchi compagni di banco, amici di una vita e conoscenti si sono ritrovati, dimostrando come la distanza sia solo un numero quando l’appartenenza è nel sangue. L’iniziativa ha creato un ponte emotivo tra passato e presente, tra i ricordi delle strade di Vibo e i grattacieli della metropoli.

La serata è diventata una testimonianza vivente di come si possa essere cittadini del mondo mantenendo intatta l’essenza delle proprie radici. Ogni abbraccio, ogni risata condivisa ha rappresentato un tassello di quel mosaico di emozioni che solo chi vive lontano dalla propria terra può comprendere fino in fondo.

Nel cuore della Milano che corre, i vibonesi hanno dimostrato che il tempo può passare, le vite possono cambiare, ma quel filo invisibile che li lega alla loro terra d’origine non si spezzerà mai. E tutto questo grazie alla visione degli organizzatori dell’evento – Gianfranco Pepe, Marco Mazzeo, Claudio Notaristefano, Titti Lico e Giulia Floriani – che hanno saputo trasformare la nostalgia in un’occasione di gioia condivisa. Con la promessa di ritrovarsi presto in nuove serate “vibomilanesi” coinvolgendo le diverse generazioni che nel corso degli anni hanno raggiunto il capoluogo lombardo partendo da Vibo Valentia.