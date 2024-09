Rombiolo, installati sul territorio comunale due preziosi defibrillatori salvavita

Con la consegna dei due preziosi attrezzi sanitari salvavita, nel Vibonese viene messo nero su bianco a una bella pagina solidale nel segno dello sport. A scriverla ci hanno pensato l’“Asd Champions Taekwondo” e altre realtà associative della provincia, unitesi nell’aprile scorso per organizzare a Rombiolo, con il patrocinio del Comune, la prima edizione della corsa podistico-amatoriale “Correre per la vita”. L’intento dichiarato, raccogliere con la quota di iscrizione degli atleti partecipanti (libera a partire da 5 euro) fondi per l’acquisto di un defibrillatore da donare alla comunità. Alla fine il risultato è andato ben oltre le più rosee aspettative, tant’è che dal ricavato delle centinaia di adesioni si sono potuti comperare due strumenti medici salvavita, fondamentali in caso di arresto cardiaco. Entrambi i defibrillatori sono stati consegnati nelle scorse ore dagli organizzatori al Comune di Rombiolo.

«Tutto questo – spiega oggi il tecnico dell’“Asd Champions Taekwondo” Cristina Contartese – è stato reso possibile grazie all’operare sinergico di tutte le associazioni coinvolte nell’iniziativa, unitesi per organizzare una corsa sportivo-solidale sulle strade del territorio comunale. La cittadinanza di Rombiolo, insieme ad atleti provenienti da tutta la provincia di Vibo Valentia, ha contribuito ad onorare questa manifestazione iscrivendosi e assistendovi in massa e permettendo, quindi, l’acquisto di ben due defibrillatori, rispetto all’uno inizialmente preventivato. Il nostro intento – conclude visibilmente emozionata la Contartese – è di riproporre tutti insieme questa manifestazione anche nei prossimi anni, a ulteriore testimonianza del fatto che quando sport e sociale decidono di unire le forze a fin di bene e per una nobile causa riescono, quasi sempre, ad apportare frutti copiosi per la comunità d’appartenenza, e non solo».