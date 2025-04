Rombiolo, l’amministrazione comunale dona uova di Pasqua a bambini e anziani: «Ricordo prezioso per tutti noi»

Un bel gesto, quello degli amministratori del Comune di Rombiolo che, in vista del periodo pasquale hanno deciso di donare uova di cioccolato ai bambini delle scuole dell’infanzia, dell’asilo nido e agli anziani della Comunità alloggio San Michele.

«È stato donato un semplice simbolo di dolcezza, – fanno sapere dalla compagine amministrativa guidata dal sindaco Caterina Contartese – un uovo di Pasqua, per regalare un sorriso e un momento di gioia a tutti, grandi e piccoli. Abbracci, risate e felicità hanno riempito l’aria, trasformando un gesto semplice in un ricordo prezioso per noi tutti. Queste occasioni – hanno aggiunto – ci ricordano quanto sia importante coltivare legami di affetto, speranza e vicinanza, perché ogni sorriso donato è un filo che intreccia la nostra comunità in una rete di umanità e amore». Dunque un gesto originale così piccolo ma tanto significativo.