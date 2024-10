Mileto, proprietari di terreni agricoli sul piede di guerra per il pagamento dell’Imu: «Il Comune non rispetta la legge regionale»

Si registra del malcontento, a Mileto, da parte di diversi proprietari terrieri. Nello specifico, a storcere il muso e a chiedere un passo indietro da parte del Comune sono i cittadini che risultano in possesso di terreni inseriti nel vecchio Piano regolatore generale come edificabili (e che a quanto pare nella realtà non lo erano), chiamati per questa circostanza dal 2017 a pagare l’Imu (Imposta municipale unica). Dopo aver inutilmente chiesto a Palazzo dei normanni di rivedere tale decisione, adesso hanno pensato come extrema ratio di rivolgersi a Il Vibonese. Alcuni di loro avrebbero addirittura già provveduto ad interpellare dei legali. «La tassazione – spiegano nel dettaglio i diretti interessati, dimostrando di aver studiato la pratica – non era dovuta in quanto per la Legge regionale urbanistica 19/02, articolo 65, tali terreni sono “Agricoli” nelle more dell’approvazione del Piano strutturale comunale, che per Mileto è avvenuto nel febbraio 2024; il periodo dal 2017 al 2023 non doveva pertanto essere soggetto alla tassazione. L’Ufficio tributi – aggiungono – si ostina a perseguirla ma si è saputo che vari Comuni, tra i quali Vibo Valentia e Serra San Bruno, diligentemente osservano l’articolo 65 della predetta Legge regionale urbanistica non richiedendo l’Imu». Insomma, per i proprietari di questi appezzamenti di terreno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano dovrebbe opportunamente agire come altri Comuni del Vibonese, sospendendo l’invio delle bollette relative agli anni antecedenti la recente approvazione del Psc. Si vedrà, a questo punto, come andrà a finire.