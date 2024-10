L’istituto comprensivo Vespucci-Murmura presenta gli Erasmus Days – Video

Partono all’istituto comprensivo Vespucci – Murmura di Vibo Valentia gli ErasmusDays. Sei giorni di eventi che si svolgono contemporaneamente in tutti i Paesi europei, per “far splendere l’Europa”, come recita il motto. La scuola diretta da Tiziana Furlano da quest’anno è entrata a far parte del programma di mobilità studentesca dell’Unione europea. «La scuola è stata accreditata in un percorso pluriennale di viaggi all’estero che porteranno alla crescita globale dell’alunno che avrà così la possibilità di varcare i confini della propria regione».

Un’opportunità accolta con grande entusiasmo da docenti e studenti del Vibonese che hanno messo in piedi uno spettacolo a tema. Ad illustrare le finalità del progetto, Mirella Iacoviello referente Erasmus della Murmura Vespucci e Donatella Bruni referente Erasmus+ Liceo Capialbi. «Oggi – ha detto Iacoviello – apriamo la settimana di eventi, per noi è la prima edizione dopo l’accreditamento Erasmus+. Il nostro intento è quello di far conoscere a tutti questa opportunità di crescita». Collegati da remoto Clara Baez ambasciatrice Erasmus+ e Giulio Benincasa referente istituzionale dell’USR Calabria.