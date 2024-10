di Francesco Graziano

Dopo aver vinto “Balla Calabria”, Matilde Lo Giacco ha riscosso il suo premio. La giovane ballerina vibonese ha trascorso a Villaggio Mancuso, centro turistico montano del comune di Taverna, in provincia di Catanzaro, il weekend messo in palio dal contest promosso dal network LaC, curato da Stella Santoro e pensato per valorizzare le bellezze e le ricchezze del territorio calabrese. Due giorni all’insegna del relax e del divertimento nell’elegante struttura dell’Albergo della Posta incastonata nel Parco Nazionale della Sila.

Numerosi, emozionanti e simpatici sono stati i filmati inviati per partecipare al concorso da parte di ballerini professionisti e amatoriali i quali, di fronte a monumenti, piazze, spiagge e panorami mozzafiato, si sono esibiti mettendo in risalto gli angoli più belli della Calabria. L‘esibizione di Matilde, eseguita a Vibo Marina, ha totalizzato in poco tempo 871 voti sui profili Instagram e Facebook di LaC News24 consentendole di salire sul gradino più alto del podio e godersi così l’ambito premio.

«Grazie a questo contest ho avuto modo di scoprire una parte di territorio che non conoscevo – ha commentato la giovane ballerina -. “Balla Calabria” riesce a stimolare la creatività all’interno di un territorio che offre molte possibilità di inventiva». Per il direttore dell’Albergo della Posta Giovanni Talarico l’iniziativa messa in campo dal network LaC rappresenta un valido strumento di promozione per la Calabria. «Un connubio tra natura, arte, cultura è importante per attirare i flussi turistici in un territorio come il nostro che è straordinario», ha aggiunto il responsabile della struttura.

Il contest “Balla Calabria”, ancora una volta, ha centrato dunque il proprio obiettivo: far conoscere i piccoli e grandi centri della nostra regione sotto una luce diversa, a passi di danza, trasformando la Calabria intera in un unico ed incantevole teatro all’aperto. Adesso non resta che attendere la prossima edizione del concorso, tra novità in cantiere ed una granitica certezza: continuare a mostrare il volto bello e sorridente della nostra regione, grazie all’impegno del network LaC e all’entusiasmo dei calabresi pronti a scendere in pista.