Tutto colorato e a misura di bambino, consegnati i nuovi arredi alla scuola dell’infanzia di Badia di Nicotera

Nuovi arredi per i 35 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Badia, frazione di Nicotera. Il rinnovamento è arrivato su iniziativa del vicesindaco Lorella Destefano, che ha anche le deleghe all’Istruzione e alle Politiche sociali. Nei giorni scorsi infatti sono stati consegnati e posizionati tavoli, sedioline e mensole-appendiabiti. Tutto colorato e a misura di bambino. «Quelli che c’erano prima lasciavano proprio a desiderare, per questo abbiamo deciso di migliorare il tutto», riferisce Destefano.

Una spesa da poco più di tremila euro che l’amministrazione ha voluto impiegare per alcuni dei propri cittadini più piccoli: «Cerchiamo di andare incontro alle esigenze della scuola e delle famiglie, essendo sempre attenti e presenti in centro così come nelle frazioni – aggiunge il vicesindaco -. Qualche anno fa abbiamo ammodernato gli arredi scolastici dell’asilo di Nicotera Marina, adesso è toccato a Badia». Dopo il posizionamenti dei nuovi tavoli, sedie e appendiabiti colorati, Lorella Destefano si è recata nella scuola e ha incontrato maestre e bambini, per verificare anche che tutto fosse andato a buon fine.

Sempre sul fronte scuola, il Comune di Nicotera ha recentemente ottenuto fondi nell’ambito del Pnrr per la realizzazione di una cucina e mensa scolastica. Nella provincia di Vibo Valentia sono 14 i progetti approvati (139 in tutta la Calabria per un totale di 91,3 milioni di euro) e tra questi c’è quello appunto di Nicotera, finanziato con 882mila euro. Cucina e mensa, ha annunciato il sindaco Giuseppe Marasco, sorgeranno nella struttura dell’ex scuola media di Nicotera Marina che verrà così riqualificata: «I locali mensa verranno utilizzati dagli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria della stessa frazione, mentre le cucine saranno utilizzate per la preparazione dei pasti per tutte le scuole del territorio comunale».