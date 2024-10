Pizzo verso la tradizionale Fiera di Ognissanti, istituite navette gratuite per 1 e 2 novembre

L’amministrazione comunale di Pizzo ha deciso di istituire un servizio gratuito di trasporto pubblico urbano per le giornate dell’1 e del 2 novembre, rispettivamente giorno di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti. Sarà assicurato tramite due navette che percorreranno l’intero perimetro urbano. La prima correrà ininterrottamente dalle ore 08.30 alle ore 20.19 lungo la linea Pizzo-Ina Casa/Pizzo Complesso d’Amico, assicurando le seguenti fermate: Bivio Stazione FS, Marina, Bivio Marina, Piazza della Repubblica, San Francesco, Bar degli Amici, Cimitero, Farmacia La Fenice, Centro Koinè.

La seconda coprirà dalle ore 08.00 alle ore 19.40 la linea Parcheggio Marinella/Pizzo Complesso d’Amico, con le seguenti fermate: Complesso Roseto, Lottizzazione Colace, Piedigrotta, San Francesco, Bar degli Amici, Cimitero, Farmacia La Fenice ed il Centro Koinè.

«L’iniziativa – è scritto in una nota -, fortemente voluta dal sindaco Sergio Pititto, mira ad accrescere l’offerta turistica cittadina in occasione del ponte dell’1/2 novembre, ad incentivare la partecipazione alla tradizionale Fiera di Ognissanti e a consentire all’utenza di raggiungere il Cimitero comunale in occasione della Commemorazione dei defunti senza dover fare necessariamente ricorso ad autovetture. La presenza di navette pubbliche gratuite, che andrà ad aggiungersi all’impiego di 16 ausiliari del traffico che affiancheranno la Polizia Locale nelle attività di controllo del territorio comunale, apporterà un indubbio vantaggio alla viabilità urbana, limitando il verificarsi di congestionamenti del traffico cittadino ed al contempo inutili fonti d’inquinamento atmosferico, assicurando in tal modo la sostenibilità ambientale delle importanti iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale». Di seguito la tabella con orari e fermate.