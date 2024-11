Pizzo, Adesione democratica: «Oltre un anno e mezzo per il ripristino di un guard rail. Vergognoso»

«Dopo un anno e mezzo, non si è riusciti a procedere al ripristino di un guard rail danneggiato in seguito a un incidente». È quanto rende noto Adesione democratica che, tramite una lettera inviata dal responsabile Giuseppe De Caria, ha interessato Anas, Comune di Pizzo, Municipale e Prefettura del problema per la pubblica sicurezza.

Il guard rail in questione si trova in località Bevivino ed ha subito danneggiamenti nel giugno 2023 in occasione di un sinistro: «È inaccettabile che nella nostra provincia e in generale in Calabria – tuona De Caria – per il ripristino di un guard-rail debba passare tanto tempo. Stiamo parlando di sicurezza pubblica, quindi di preservare l’incolumità delle persone».

Il referente di Adesione democratica scandisce: «Anche se di competenza Anas, trovo assurdo che il comando dei vigili e l’amministrazione comunale di Pizzo, assai ligi e puntuali nel sanzionare i cittadini, non si adoperino con la medesima solerzia nell’esigere l’intervento per il ripristino dell’importante barriera di protezione».