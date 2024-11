Il Municipio di Vibo si illumina di blu per celebrare la Giornata mondiale del diabete

Un gesto simbolico per richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione e uno stile di vita sano per ridurre il rischio di sviluppare la patologia di tipo 2

Questa sera il Municipio di Vibo Valentia si è illuminato di blu in occasione della Giornata mondiale del diabete, «una ricorrenza internazionale – hanno fatto sapere in un comunicato stampa dal Leo Club cittadino – che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della gestione di una delle patologie croniche più diffuse al mondo». L’evento è parte della campagna nazionale promossa dal Multidistretto Leo 108 Italy, «l’organizzazione che riunisce i distretti italiani del Leo Club, la sezione giovanile del Lions Club International, e che da anni si dedica a iniziative sociali e di sensibilizzazione in ambito sanitario. Il Leo Club Vibo Valentia e il Comune di Vibo Valentia hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, mostrando il proprio impegno a favore della salute e del benessere dei cittadini».

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da livelli elevati di zucchero nel sangue, causati da un’alterazione nella produzione o nell’uso dell’insulina, l’ormone che regola il glucosio nell’organismo. La patologia si divide principalmente in due tipi: il diabete di tipo 1, che insorge soprattutto in giovane età, e il diabete di tipo 2, che rappresenta la maggior parte dei casi e si associa spesso a stili di vita poco sani. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), il diabete colpisce oltre 400 milioni di persone a livello globale e il numero continua a crescere, anche per effetto dell’aumento dell’obesità e della sedentarietà.

«Illuminare di blu il Municipio di Vibo Valentia – hanno affermato dal Club – è un gesto simbolico per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione: adottare uno stile di vita sano, con una dieta equilibrata e attività fisica regolare, può ridurre significativamente il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. La diagnosi precoce e il monitoraggio costante sono essenziali anche per migliorare la qualità della vita delle persone già affette da questa condizione. Attraverso questa iniziativa, il Multidistretto Leo 108 Italy mira anche a combattere il pregiudizio e la disinformazione sul diabete, promuovendo una maggiore comprensione e inclusione. Vibo Valentia – hanno poi concluso – si unisce così a molti altri comuni italiani che, illuminando i loro edifici in blu, diffondono un messaggio di solidarietà e speranza per una causa che tocca milioni di famiglie in Italia e nel mondo».