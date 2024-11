«No alla violenza», i ragazzi dell’Istituto comprensivo Vespucci-Murmura scendono in piazza a Vibo Marina -Foto

“No” alla violenza. È il messaggio lanciato dall’Istituto comprensivo “Vespucci-Murmura” in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere. Vibo Valentia, Vibo Marina, Briatico uniti nelle loro diversità dal filo rosso del “rispetto” che li ha visti insieme per una partecipata e sentita iniziativa nella popolosa frazione costiera.

Il messaggio della scuola

«La violenza contro donne e ragazze rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti», l’Istituto è convinto dell’importanza di sensibilizzare i suoi alunni sin da piccoli, affinché ragazzi e ragazze crescano lungo un percorso fatto di valori che mettano in primo piano il rispetto della “persona”. La scuola, con l’aiuto di tutta la comunità educante, può contribuire ad arginare questa violazione dei diritti umani, perché può agire sin dall’infanzia abbattendo, visto che ancora il pregiudizio è debole, stereotipi di genere che, purtroppo, vanno ad alimentare comportamenti irrispettosi e linguaggi scorretti che non precludono anzi favoriscono violenze fisiche, psicologiche. Oggi un piccolo contributo da parte della Scuola alla Giornata internazionale, un seme piantato che sicuramente darà i suoi germogli di speranza.