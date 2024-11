Gli studenti del Vespucci-Murmura di Vibo celebrano il centenario della morte di Puccini al Teatro Cilea di Reggio Calabria

La locandina dell’evento

Gli studenti dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci-Murmura di Vibo Valentia hanno assistito a una rappresentazione dell’opera “Gianni Schicchi” e dell’aria “Nessun dorma” al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. La direzione dell’orchestra era affidata a Gaetano Tirotta. Un evento che si inserisce nel più ampio progetto scolastico di valorizzazione della cultura e dell’arte. L’iniziativa, promossa dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano e dal corpo docente, ha offerto agli studenti un’esperienza formativa di livello nel campo della musica e del teatro. L’evento non solo ha permesso ai ragazzi di apprezzare il genio di Puccini, ma ha anche sottolineato il valore dell’arte come strumento educativo e formativo. Tra gli interpreti, Francesco Vultaggio (Gianni Schicchi), Manuela Cucuccio (Lauretta) e Federico Buttazzo (Rinuccio), accompagnati da altri artisti. La supervisione musicale era a cura del maestro Grazia Maria Danielli.