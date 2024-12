Vent’anni nel mondo pizza, a Siderno il vibonese Fortuna premiato con la medaglia d’oro

Il pizzaiolo vibonese, Francesco Fortuna, responsabile nazionale per i pizzaioli Aic, è stato tra i protagonisti -nella veste di giudice – del prestigioso Campionato di cucina ospitato a Siderno, nel Reggino. Un appuntamento segnato dal successo che ha vantato la partecipazione di numerosi professionisti del settore e aziende del territorio. L’evento, promosso dall’associazione italiana cuochi, è stato realizzato in piena sinergia con il Comune di Siderno e grazie anche al lavoro del presidente nazionale Simone Falcini e della sua commissione.

In tale contesto, il vibonese Fortuna è stato impegnato a guidare il comparto “Pizzeria” formato da Alex Viscomi, Rosy Cavallaro, Rocco Fudia, Simone Battigaglia. La squadra ha avuto modo, in un apposito stand, di far degustare ai partecipanti l’evento numerose pizze. L’appuntamento ha registrato ampi consensi, una gara di cucina con l’adesione di chef provenienti da tutta Italia.

In occasione della cerimonia finale, il pizzaiolo Fortuna – attivo anche nella promozione di contest culinari per valorizzare il territorio – ha ricevuto il prestigioso premio “The gold medal”, la medaglia d’oro per gli oltre vent’anni di carriera nel mondo della pizza. Inoltre gli è stato consegnato un ulteriore riconoscimento per la professionalità della sua scuola “Formazione pizza Calabria” con la quale trasmette, a numerosi aspiranti pizzaioli, i trucchi e i segreti del mestiere.