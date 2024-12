Parghelia in festa per rientro dopo il restauro delle corone d’argento della Madonna di Portosalvo e di Gesù bambino

Festa dell’Immacolata Concezione con risvolti particolari per la comunità di Parghelia. Quest’anno la solennità si è arricchita di ulteriori contenuti, nello specifico del ritorno a casa delle corone in argento che durante il corso dell’anno adornano il capo della Madonna di Portosalvo e di Gesù bambino. Il quadro della protettrice di questa comunità di fedeli e della gente di mare è allocato all’interno della chiesa matrice. I due elementi argentei che ne arricchiscono l’opera sono stati rimessi al loro posto dopo lo scrupoloso restauro eseguito dal maestro Orafo Tommaso Belvedere. Grande la gioia di tutta la comunità di fedeli, con a capo il parroco e rettore del locale santuario mariano, don Giuseppe Florio, promotore dell’iniziativa fatta propria dai vari collaboratori, tra cui Gabriele Vallone. L’intervento sulle corone, così come spiegato dallo stesso autore del minuzioso restauro, è stato eseguito con una tecnica minimamente invasiva.

Esso, in particolare, ha permesso di ricostruire interamente i quattro costoni mancanti, compresivi delle relative pietre, stando attenti a preservare del tutto i colori originari. Il maestro Belvedere, nell’occasione, ha anche provveduto a risistemare e rafforzare le tenute dei 46 castoni presenti e ad effettuare l’intervento di lucidatura delle due corone, anche in questo caso nel modo meno invasivo possibile. L’obiettivo prefissato e conseguito è stato di preservare la doratura in argento dell’epoca in cui entrambi gli elementi sono stati realizzati, eseguita con l’antica tecnica al mercurio oggi non più utilizzabile ed eseguibile