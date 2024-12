Confartigianato e Coldiretti Vibo donano una statua per il presepe al vescovo Attilio Nostro

Le associazioni Confartigianato e Coldiretti di Vibo Valentia, per il terzo anno consecutivo, hanno consegnato al vescovo della Archidiocesi di Mileto, Attilio Nostro, una statuina per il presepe 2024.

La statua, che raffigura un’imprenditrice, è stata realizzata dal maestro artigiano leccese Claudio Riso, una figura di eccellenza nel campo della produzione artistica in cartapesta. La statuina, simbolo del Made in Italy incarna la ricerca della materia prima, la cura delle produzioni, la certificazione e la tracciabilità dei prodotti, quindi la sicurezza alimentare e il riconoscimento di un valore aggiunto che l’artigianalità esprime.

L’iniziativa, inserita nel progetto pluriennale promosso da Confartigianato nazionale, insieme a Coldiretti e a Fondazione Symbola, intende valorizzare la tradizione del presepe con la consegna della statuina ai Vescovi delle Diocesi di tutto il Paese. Obiettivo è quello di aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro. Le delegazioni delle due Associazioni di categoria, composte per Confartigianato dal presidente Rocco Cunsolo, dal Vice Presidente Filippo Mangone e dal segretario provinciale Confartigianato Nicola Raffaele nonché dai presidenti di categoria Raffaele Palmieri, Roberto La Grotteria, Gerardo Annetta.

Alla consegna erano presenti anche la presidente Ancos di Vibo Arango Maria Concetta e la vice presidente Elisa Lo Preiato e per Coldiretti erano presenti Costantino Denami – segretario Coldiretti Vibo Valentia e Marco Furchi Coldiretti Giovani Impresa.

Il segretario Confartigianato Nicola Raffaele esprime apprezzamento per questo gesto di devozione, volto a diffondere i valori del lavoro e della concreta operosità degli imprenditori, quale contributo per la rinascita di una economia a misura di uomo. Il Presepe è una delle tradizioni che trasmette speranza e serenata anche nei momenti difficili che stiamo attraversando, “la buona Novella” che diventa presente e significa rinascita, mettersi in cammino, stare vicini alle persone e al territorio, includere, è la famiglia. Il vescovo, ringrazia i partecipanti e coglie l’occasione per invitare le associazioni a collaborare alla realizzazione del giubileo che si dovrebbe svolgere nel mese di maggio.