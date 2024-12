L’associazione Vetrine Vibonesi illumina le Feste in città con piccoli alberi di Natale davanti ai negozi

Il contributo dei commercianti per abbellire le vie principali in occasione delle festività. Il presidente del sodalizio Antonio Santamaria: «Vedere l'entusiasmo dei passanti ci riempie di gioia»

«Un incantesimo di luci rosse sta avvolgendo le strade di Vibo Valentia, trasformando il centro città in un magico scenario natalizio grazie a un’iniziativa che scalda il cuore». È quanto fa sapere in un comunicato stampa l’associazione Vetrine Vibonesi, che ha dato vita a una «suggestiva coreografia che sta emozionando cittadini e visitatori: decine di piccoli alberi di Natale, illuminati da calde luci rosse, brillano come stelle terrene davanti alle vetrine dei negozi, creando un’atmosfera che risveglia in tutti la gioia e la magia delle feste. Camminare per le vie del centro – sostengono dall’associazione – è diventata un’esperienza che tocca l’anima: al calare del sole, il bagliore rosseggiante degli alberi si riflette sui volti sorridenti dei passanti, ricreando quell’atmosfera incantata che solo il Natale sa regalare. Ogni albero racconta una storia di condivisione e unità, simboleggiando il forte legame che unisce i commercianti vibonesi nel loro desiderio di regalare emozioni alla loro città».

«Volevamo che quest’anno il Natale fosse diverso, più intimo e coinvolgente», racconta il presidente dell’associazione Vetrine Vibonesi, Antonio Santamaria. «Vedere gli occhi dei bambini illuminarsi davanti ai nostri alberi rossi, osservare le famiglie che si fermano a scattare foto e ascoltare i commenti entusiasti dei passanti ci riempie il cuore di gioia. È questo il vero spirito del Natale che volevamo ricreare». Le luci rosse, colore simbolo delle festività natalizie, «creano un’atmosfera calda e avvolgente che invita a passeggiare senza fretta, a fermarsi davanti alle vetrine, a respirare quell’aria di festa che solo le piccole città sanno regalare. Non è solo una decorazione: è un abbraccio luminoso che i commercianti vogliono donare alla comunità, un modo per dire “siamo qui per rendere speciale il vostro Natale“».

Gli alberi, posizionati strategicamente davanti alle vetrine dei negozi aderenti all’iniziativa, «creano un percorso luminoso che invita alla passeggiata e allo shopping, contribuendo a rivitalizzare il commercio locale in un periodo cruciale come quello natalizio. E in attesa del bilancio si può già dire con certezza che un obiettivo l’associazione “Vetrine Vibonesi” lo ha già centrato: ha dato vita a un’esperienza emotiva che resterà nel cuore di tutti i vibonesi, un regalo silenzioso e prezioso che illuminerà questo Natale 2024 di una luce speciale, calda e avvolgente come solo il rosso sa essere».